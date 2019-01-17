الجيش اللبناني يعتقل أميركيًا تسلل من إسرائيل

صورة ملتقطة في 19 ديسمبر 2018 لأعمال الحفر الإسرائيلية بالقرب من الحاجز الإسمنتي قرب الحدود مع لبنان (فرانس برس)

أعلن الجيش اللبناني، الخميس، توقيف مواطن أميركي تسلل من إسرائيل إلى لبنان، وفتح تحقيقًا معه في حادثة نادرة بين الدولتين اللتين في حالة حرب.

ويأتي ذلك بعد أيام على إعلان إسرائيل اكتشاف كل الأنفاق التي تتهم حزب الله اللبناني بحفرها عبر الحدود.

وقال الجيش اللبناني في بيان إنه «بعد عمليات بحث مستمرة من الجيش تمكنت اليوم دورية من مديرية المخابرات من العثور على المواطن الأميركي +COLIN EMERY+ (كولان اميري) متخفيًا في أحد أحياء (مدينة) صور (جنوب) وتوقيفه».

ويُشتبه بدخول إميري في الـ15 من الشهر الجاري «من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى داخل الأراضي اللبنانية»، وفق الجيش، الذي أشار إلى أنه «بوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص».

الأمم المتحدة: لا مخارج في إسرائيل للأنفاق التي اكتشفت على الحدود مع لبنان

وأوضح مصدر عسكري لوكالة «فرانس برس» أن «التحقيق مستمر معه، كما يجري التنسيق مع اليونيفيل (قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان) بهذا الشأن» من دون أن يضيف أي تفاصيل حول كيفية دخول المواطن الأميركي ومن أي منطقة تحديدًا.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي من جهته إن الجيش يبحث في التقارير الواردة حول الأمر، من دون إضافة المزيد.

ويعدّ لبنان وإسرائيل رسمياً في حالة حرب. وسحبت إسرائيل قواتها من جنوب لبنان في العام 2000، بعد احتلال استمر 22 عامًا، وما زالت تبقي على احتلالها منطقة مزارع شبعا الحدودية مع الجولان السوري المحتل.

وفي صيف العام 2014، اعتقل الجيش اللبناني مواطنًا عربيًا إسرائيليًا اجتاز الحدود إلى لبنان قبل أن يعيده إلى إسرائيل عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفي المقابل، تعرض خلال السنوات الماضية العديد من الرعاة اللبنانيين في منطقة مزارع شبعا للخطف من قبل القوات الإسرائيلية التي دائمًا ما عمدت إلى إطلاقهم بعد التحقيق معهم.

وأعلنت إسرائيل، الأحد، اكتشافها الأنفاق كافة التي تتهم حزب الله اللبناني بحفرها بهدف التسلل عبر الحدود. وبدأ الجيش الإسرائيلي، وفق قوله، عملية تدمير تلك الأنفاق مطلع ديسمبر على أن تنتهي قريبًا.

وخاض حزب الله، المدعوم من إيران، حربًا ضد إسرائيل في العام 2006 تسببت بمقتل 1200 شخص في لبنان معظمهم مدنيون و160 إسرائيليًا غالبيتهم عسكريون. وانتهت بصدور القرار الدولي 1701 الذي عزز انتشار قوات اليونيفيل في جنوب لبنان.