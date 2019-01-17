قتلى بينهم أميركيون في هجوم انتحاري لتنظيم «داعش» شمال سورية

مقاتلون من قوات سورية الديموقراطية في القامشلي. (فرانس برس)

تسبّب تفجير انتحاري تبناه تنظيم «داعش» الأربعاء بمقتل 16 شخصاً على الأقل، بينهم أربعة أميركيين، وسط مدينة منبج في شمال سورية التي يسيطر عليها مقاتلون عرب وأكراد قرب الحدود التركية.

وجاء التفجير بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب قواته من سورية، بعدما حققت هدفها بـ«إلحاق الهزيمة» بالتنظيم.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية مقتل أربعة أميركيين بينهم جنديان في الهجوم الانتحاري الذي وقع الأربعاء في مدينة منبج في شمال سورية.

وأعلنت القيادة الوسطى للجيش الأميركي في بيان أن «عنصرين من القوات الأميركية ومدنيًا ومتعاقدًا يعملان في وزارة الدفاع، قتلوا وجرح ثلاثة عسكريين آخرين»، نتيجة الهجوم في منبج.

ويأتي التفجير في وقت أبدى فيه الأكراد رفضهم إقامة «منطقة آمنة»، تحت سيطرة تركية شمال البلاد، بموجب مبادرة اقترحتها واشنطن، في محاولة للحد من تداعيات قرار الانسحاب.

ووقع الانفجار في مطعم وسط مدينة منبج الواقعة تحت سيطرة قوات سورية الديمقراطية، وهي إئتلاف مقاتلين عرب وأكراد مدعوم من واشنطن، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد: «أقدم انتحاري على تفجير نفسه عند مدخل المطعم أثناء وجود عناصر دورية أميركية داخله».

وأفاد المرصد عن مقتل 16 شخصًا على الأقل هم «تسعة مدنيين، وخمسة مقاتلين محليين تابعين لقوات سورية الديمقراطية كانوا يرافقون دورية أميركية» تابعة للتحالف، وعنصران أميركيان من التحالف.

وقال الناطق باسم التحالف في بيان «قتل عناصر من القوات الأميركية خلال انفجار أثناء قيامهم بدورية روتينية في سورية اليوم». وأضاف: «لا نزال نجمع المعلومات وسننشر تفاصيل إضافية في وقت لاحق».

وأشار المرصد الى إصابة أميركيين آخرين بجروح، فيما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «إن الهجوم الانتحاري الأول الذي يطال بشكل مباشر دورية للتحالف في مدينة منبج منذ عشرة أشهر».

وتضم المدينة ومحيطها مقرات لقوات التحالف لا سيما الأميركية. وبعد وقت قصير من وقوعه، تبنى تنظيم «داعش» الهجوم. وقال في بيان نقلته حسابات جهادية على تطبيق «تلغرام» إن أحد عناصره «انطلق.. ملتحفاً سترته الناسفة نحو دورية تضم عناصر من التحالف والمقاتلين الأكراد قرب مطعم الأمراء بمدينة منبج ففجرها وسطهم».

وقال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الأربعاء إن الولايات المتحدة ستقاتل لتضمن هزيمة تنظيم «داعش»، مؤكدًا: «سنبقى في المنطقة وسنواصل القتال لضمان أن لا يطل داعش برأسه البشع مرة أخرى».

وأضاف: «سنحمي المكاسب التي حققها جنودنا وشركاؤنا في التحالف». وأكد بنس خلال لقائه في مقر وزارة الخارجية في واشنطن سفراء الولايات المتحدة في العالم أن «الخلافة انهارت، وداعش هُزم» دون أن يتطرق إلى هجوم منبج.

وأنشئ التحالف لمكافحة التنظيم المتطرف في سورية والعراق منذ العام 2014. ويواصل تقديم الدعم لقوات سورية الديمقراطية في آخر معاركها ضد «الجهاديين» في شرق سورية.

وفي تغريدة باللغة الانجليزية، كتب الناطق باسم مجلس منبج العسكري شرفان درويش «الإرهاب يضرب مدينة منبج الآمنة».