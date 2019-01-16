«الحرس الثوري الإيراني»: لن ننسحب من سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يناير 2019, 04:27 مساء
قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد علي جعفري. (فرانس برس)

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد علي جعفري الأربعاء أن القوات الإيرانية لن تنسحب من سورية رافضًا التهديدات الإسرائيلية، بحسب وكالة فارس للأنباء.

ونقلت الوكالة عن جعفري قوله «سنحتفظ بجميع مستشارينا العسكريين والثوريين وكذلك معداتنا وأسلحتنا التي لنا في هذا البلد الإسلامي لتدريب وتقوية مقاتلي المقاومة الإسلامية ودعم الشعب السوري المظلوم»، وفق «فرانس برس».

وتأتي هذه التصريحات فيما يبدو ردًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي طالب إيران الثلاثاء بسحب جميع قواتها من سورية. وصرح نتانياهو «دعوني أقدم لهم (الإيرانيين) نصيحة إذن - أخرجوا من هناك بسرعة لأننا سنواصل سياستنا القوية بشنّ هجمات عليهم، بلا خوف أو هوادة».

وقال جعفري إن هذه التهديدات «المضحكة»، مضيفًا «اعلموا فقط بأنكم تعبثون بذيل الأسد. اخشوا اليوم الذي ستنهمر فيه صواريخ إيران بالغة الدقة على رؤوسكم وتنتقم منكم لكل الدماء المراقة بلا حق من المسلمين المظلومين في المنطقة»، بحسب ما أوردت الوكالة.

وتوعدت إسرائيل بمنع إيران من التمركز عسكرياً في سورية حيث تقدم الدعم للرئيس بشار الأسد إلى جانب روسيا وحزب الله. وفي تأكيد علني نادر يصدر عن مسؤول إسرائيلي قال نتانياهو الأحد إن الطيران شنّ الجمعة غارة استهدفت ما وصفه بأنه «مستودعات إيرانية تحتوي على أسلحة» في مطار دمشق الدولي.

وتنفي إيران إرسال قوات نظامية للقتال في سورية وتقول إنها توفر المستشارين العسكريين ومقاتلين متطوعين من مختلف الدول.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فارس بويز: قرار ليبيا من قمة بيروت يضر آلاف اللبنانيين
ليبيا
تعرّف على مباريات وملاعب الأسبوع الخامس للدوري الليبي
رياضة محلية
كاركاتير خيري - فساد المصارف في ليبيا
كاريكاتير
العملية العسكرية في الجنوب.. الجيش يسعى لتحقيق 6 أهداف ويوجه 4 رسائل للمواطنين
ليبيا
سلامة: حان الوقت لنقول إن الدولة الواحدة من يجب أن تحمل البندقية لتدافع عن أمن ...
ليبيا
كاتب ومحلل لبناني: حرق العلم الليبي يثبت أن لبنان دولة ميلشيات
ليبيا
19.1 مليار دولار إجمالي المصروفات من النقد الأجنبي في 2018.. منها 3.7 مليار مخصص...
ليبيا
في حكم نهائي من «تحكيم باريس»: ليبيا تتجنب سداد 425.7 مليون يورو في نزاع تجاري
ليبيا
مغردون لبنانيون يستنكرون إهانة العلم الليبي: «بلطجة من عناصر ميليشيا طائفية»
ليبيا
«أتلانتيك كاونسيل»: ليبيا بحاجة لخطة جديدة لحل الأزمة في حالة فشل خارطة الطريق ...
ليبيا
ماذا قال سلامة لأهل الجنوب الليبي في أول زيارة لمبعوث أممي؟
ليبيا
الثلوج تغطي غريان ودرجات الحرارة تنخفض على أغلب المناطق أثناء الليل
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كثرة التبول.. أسباب وعلاج