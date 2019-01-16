العراق يعلن انسحاب 25% من القوات الأجنبية في العام 2018

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في مادخلة أمام البرلمان العراقي (فرانس برس)

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أن أكثر من 25% من القوات الأجنبية، وغالبيتها أميركية، انسحبت من البلاد خلال العام 2018.

ويأتي هذا التصريح بعد شهر من إعلان الولايات المتحدة الأميركية سحب جنودها من سورية واتخاذ العراق «قاعدة عند الضرورة»، وفق «فرانس برس».

وقال عبدالمهدي في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء: «في يناير 2018، كان هناك حوالي 11 ألف جندي أجنبي، 70% منهم أميركيون في العراق. وفي ديسمبر، انخفض العدد الكلي إلى ثمانية آلاف، بينهم ستة آلاف أميركي».

وأعلن العراق نهاية العام 2017 النصر على تنظيم «داعش» وطرد مقاتليه من جميع المدن التي كانت تحت سيطرتهم، بعد ثلاث سنوات من المعارك التي خاضتها القوات العراقية بمساندة التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.

ولا تزال جماعات من مقاتلي التنظيم تنفذ هجمات من وقت لآخر في مناطق متفرقة من العراق. بينما يتواجد تنظيم «داعش» في مناطق جبلية حدودية مع سورية.

وبلغ عدد القوات الأميركية خلال الفترة التي تلت الاجتياح الأميركي للعراق، في 2003، 170 ألف جندي قبل أن تنسحب نهاية العام 2011، وفقًا لقرار الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

لكنها عادت مجددًا في العام 2014، في إطار التحالف الدولي المناهض لتنظيم «داعش» الذي كان يفرض سيطرته على مناطق واسعة في العراق وسورية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال زيارة مفاجئة قام بها نهاية ديسمبر إلى العراق لتفقد جنوده، إنه «لا ينوي إطلاقًا سحب القوات الأميركية من العراق، بل يرى على العكس إمكانية لاستخدام هذا البلد قاعدة في حال اضطررنا للتدخل في سورية».