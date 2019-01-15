إردوغان: الرئيس ترامب جدد تأكيده على سحب القوات الأميركية من سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 يناير 2019, 12:00 مساء

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الثلاثاء، إن نظيره الأميركي جدد تأكيده خلال اتصال هاتفي بينهما على أن القوات الأميركية ستنسحب من سورية.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن إردوغان قوله، خلال كلمة اليوم الثلاثاء أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية: «نأمل في أن نكون توصلنا لتفاهم مع ترامب»، مضيفًا أن تركيا ستشكل منطقة آمنة في شمال سورية. 

وقال الرئيس التركي: «بينما كانت القوى التي أغرقت سورية في بحور من الدماء والدموع تسرح وتمرح في المنطقة، ظهرت جهات تطالب تركيا بالتزام الصمت حيال ما يجري في سورية، وهذه الجهات كانت تخطط لنقل الأحداث الدموية إلى الداخل التركي، فلم نسمح ولن نسمح بذلك مستقبلًا».

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