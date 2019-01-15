الأردن يوافق على استضافة اجتماع لبحث الأزمة في اليمن

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره اليمني خالد اليماني، في مؤتمر صحفي بعمان، 10يناير 2019 (فرانس برس)

أعلن ناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، موافقة بلاده على طلب الأمم المتحدة استضافة عمَّان اجتماعًا حول اتفاق تبادل الأسرى المبرم بين الجانبين المتقاتلين في اليمن.

وقال في بيان، نقلت عنه «فرانس برس»، إن «الوزارة وافقت على الطلب المقدم من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لاستضافة عمَّان الاجتماع الذي سيعقد بين ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله، لمناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين».

وأضاف أننا «في المملكة الأردنية الهاشمية نقف بكل إمكاناتنا إلى جانب أشقائنا في الجهود المستهدفة وضع حد لهذه الأزمة التي طالت والتي لا بد من التوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة».

وأوضح البيان أن «تحديد موعد الاجتماع والترتيبات الخاصة بالأمور اللوجستية والإعلامية سيكون من اختصاص مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن».

وكان وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي أكد، الخميس، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليمني خالد اليماني في عمّان، أن موفد الأمم المتحدة مارتن غريفيث طلب من الأردن استضافة اجتماع حول اليمن، وأن بلاده تدرس الطلب.

وسبق وأوضح مصدر أممي، فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ«فرانس برس» أن «هذا الاجتماع مصغر ولم يحدد له موعد، وهو للجنة خاصة من أطراف الأزمة مكلفة بمتابعة تطبيق اتفاق تبادل الأسرى».

وكانت الأمم المتحدة حققت اختراقًا في الثالث عشر من ديسمبر بعد ثمانية أيام من المحادثات في السويد بين ممثلين عن حكومة عبد ربه منصور هادي المدعوم من السعودية والإمارات من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران من جهة ثانية.

واتفق ممثلون عن الحكومة اليمنية والحوثيين في السويد على وقف لإطلاق النار في مدينة الحديدة، دخل حيز التنفيذ في الثامن عشر من ديسمبر، على أن يلتزم المقاتلون الانسحاب من المنطقة التي ستدخلها بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة.

كما اتفق الطرفان على تبادل أسرى. لكن اليماني قال إن «شيئًا لم يتحقّق على الأرض منذ اتفاق السويد»، مشيرًا الى أن «الطرف الحوثي اليمني لم يقبل الخروج من الحديدة والموانئ»، معتبرًا أن هذه مسؤولية البعثة الأممية ومسؤولية الجنرال باتريك كمارت الذي يعمل على تنفيذ ذلك.

وكان غريفيث طالب الأربعاء طرفي النزاع في اليمن بالدفع لتحقيق تقدم كبير بعد الاتفاقات التي تم التوصل إليها في السويد.

وقال غريفيث، أمام مجلس الأمن عبر الدائرة المغلقة، إنه لا بد من إحراز تقدم كبير قبل جولة مفاوضات جديدة. إلا أنه لم يحدد بعد لا مكان ولا موعد الجولة الجديدة من المحادثات.