الرئيس السوداني: الحكومة لن تغير بالمظاهرات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يناير 2019, 04:11 مساء

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، الإثنين، أمام حشد من أنصاره في إقليم دارفور (غرب) أن «الحكومة لن تغير بالمظاهرات» المناهضة له، التي تشهدها البلاد منذ نحو شهر.

وجاء كلام البشير خلال زيارته نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، غداة تظاهرات مناهضة للحكومة شهدتها هذه المنطقة للمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات الشعبية منتصف ديسمبر، وفق «فرانس برس».

وقال إن «الحكومة لن تغير بالمظاهرات والطريق واحد للحكومة. صندوق الانتخابات. الفاصل بيننا صندوق الانتخابات، والشعب مَن سيقرر مَن يحكمه في 2020». ويشهد السودان احتجاجات منذ 19 ديسمبر إثر قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف.

وأضاف البشير أن «السودان لديه أعداء كثر وهؤلاء لديهم ناس لا يعجبهم الأمن والاستقرار. لن نسمح لهؤلاء بتخريب بلدنا ولن نسمح لهؤلاء الذين يقومون بإحراق ونهب ممتلكاتنا». وفي الأيام الأولى للاحتجاجات أُحرق عديد المباني والمكاتب التابعة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في بلدات وقرى.

وتشير السلطات إلى أن 24 شخصًا على الأقل قُـتلوا منذ بدء الاحتجاجات، بينما أفادت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن حصيلة القتلى بلغت أربعين شخصًا، بينهم أطفال وموظفون في قطاع الصحة. وامتدت التظاهرات المناهضة للحكومة للمرة الأولى، الأحد، إلى نيالا، والفاشر عاصمة إقليم شمال دارفور.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في حكم نهائي من «تحكيم باريس»: ليبيا تتجنب سداد 425.7 مليون يورو في نزاع تجاري
ليبيا
ردًا على تهديد ترامب.. تركيا: لا فرق بين «داعش» والأكراد وسنكافحهم جميعًا
عربى
ترامب يتوعد بـ«تدمير» تركيا اقتصاديًا إذا هاجمت الأكراد في سورية
عربى
مجلس الدولة يستنكر إهانة العلم الليبي ويطالب بتجميد العلاقات مع لبنان
ليبيا
«أتلانتيك كاونسيل»: ليبيا بحاجة لخطة جديدة لحل الأزمة في حالة فشل خارطة الطريق ...
ليبيا
«تعليم الموقتة» تمنع العطلات الاستثنائية بالمدارس والجامعات دون موافقة الوزير
ليبيا
ماذا قال سلامة لأهل الجنوب الليبي في أول زيارة لمبعوث أممي؟
ليبيا
الثلوج تغطي غريان ودرجات الحرارة تنخفض على أغلب المناطق أثناء الليل
ليبيا
معيتيق والمجبري وكاجمان يحذرون السراج من العودة إلى نقطة الصفر
ليبيا
مشروع قانون يسمح للجيش الروسي بإسقاط طائرات الركاب المدنية
دولى
الأمم المتحدة: الحالة الأمنية في طرابلس ظلت متقلبة خلال 4 أشهر
ليبيا
غوتيريس: الحالة الأمنية في المنطقة الشرقية ظلت هادئة نسبيًا
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مغامر في الثانية والسبعين يعبر المحيط الأطلسي على برميل