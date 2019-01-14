الرئيس السوداني: الحكومة لن تغير بالمظاهرات

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، الإثنين، أمام حشد من أنصاره في إقليم دارفور (غرب) أن «الحكومة لن تغير بالمظاهرات» المناهضة له، التي تشهدها البلاد منذ نحو شهر.

وجاء كلام البشير خلال زيارته نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، غداة تظاهرات مناهضة للحكومة شهدتها هذه المنطقة للمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات الشعبية منتصف ديسمبر، وفق «فرانس برس».

وقال إن «الحكومة لن تغير بالمظاهرات والطريق واحد للحكومة. صندوق الانتخابات. الفاصل بيننا صندوق الانتخابات، والشعب مَن سيقرر مَن يحكمه في 2020». ويشهد السودان احتجاجات منذ 19 ديسمبر إثر قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف.

وأضاف البشير أن «السودان لديه أعداء كثر وهؤلاء لديهم ناس لا يعجبهم الأمن والاستقرار. لن نسمح لهؤلاء بتخريب بلدنا ولن نسمح لهؤلاء الذين يقومون بإحراق ونهب ممتلكاتنا». وفي الأيام الأولى للاحتجاجات أُحرق عديد المباني والمكاتب التابعة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في بلدات وقرى.

وتشير السلطات إلى أن 24 شخصًا على الأقل قُـتلوا منذ بدء الاحتجاجات، بينما أفادت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن حصيلة القتلى بلغت أربعين شخصًا، بينهم أطفال وموظفون في قطاع الصحة. وامتدت التظاهرات المناهضة للحكومة للمرة الأولى، الأحد، إلى نيالا، والفاشر عاصمة إقليم شمال دارفور.