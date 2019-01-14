البشير: الحكومة لن تتغير بالمظاهرات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يناير 2019, 02:57 مساء

جدد الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الإثنين تأكيده أنه لن يتنحى بعد احتجاجات عنيفة مستمرة منذ أسابيع تطالبه بترك السلطة بسبب الأزمة الاقتصادية المتزايدة.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد قال البشير، متحدثًا أمام أنصاره في نيالا المدينة الرئيسة في ولاية جنوب دارفور بعد يوم من تظاهر المحتجين هناك للمرة الأولى: «الحكومة لن تتغير بالمظاهرات».

وأضاف: «نحن قلنا لدينا مشكلة اقتصادية... ولن تحل بالحرق والتخريب».

وتجتاح الاحتجاجات السودان منذ 19 ديسمبر في أكثر التحديات استمرارية حتى الآن لحكم البشير الذي قارب على 30 عامًا.

واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات. ويبلغ عدد القتلى الرسمي 24 شخصًا لكن منظمة العفو الدولية تقول إن 40 شخصًا على الأقل قُتلوا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ردًا على تهديد ترامب.. تركيا: لا فرق بين «داعش» والأكراد وسنكافحهم جميعًا
عربى
ترامب يتوعد بـ«تدمير» تركيا اقتصاديًا إذا هاجمت الأكراد في سورية
عربى
مجلس الدولة يستنكر إهانة العلم الليبي ويطالب بتجميد العلاقات مع لبنان
ليبيا
«أتلانتيك كاونسيل»: ليبيا بحاجة لخطة جديدة لحل الأزمة في حالة فشل خارطة الطريق ...
ليبيا
«تعليم الموقتة» تمنع العطلات الاستثنائية بالمدارس والجامعات دون موافقة الوزير
ليبيا
ماذا قال سلامة لأهل الجنوب الليبي في أول زيارة لمبعوث أممي؟
ليبيا
الثلوج تغطي غريان ودرجات الحرارة تنخفض على أغلب المناطق أثناء الليل
ليبيا
معيتيق والمجبري وكاجمان يحذرون السراج من العودة إلى نقطة الصفر
ليبيا
مشروع قانون يسمح للجيش الروسي بإسقاط طائرات الركاب المدنية
دولى
الأمم المتحدة: الحالة الأمنية في طرابلس ظلت متقلبة خلال 4 أشهر
ليبيا
غوتيريس: الحالة الأمنية في المنطقة الشرقية ظلت هادئة نسبيًا
ليبيا
مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق ما إذا كان ترامب يعمل لحساب روسيا
دولى
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إنقاذ أرواح الملايين بالاستغناء عن أكل لحوم البقر