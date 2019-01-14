البشير: الحكومة لن تتغير بالمظاهرات

جدد الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الإثنين تأكيده أنه لن يتنحى بعد احتجاجات عنيفة مستمرة منذ أسابيع تطالبه بترك السلطة بسبب الأزمة الاقتصادية المتزايدة.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد قال البشير، متحدثًا أمام أنصاره في نيالا المدينة الرئيسة في ولاية جنوب دارفور بعد يوم من تظاهر المحتجين هناك للمرة الأولى: «الحكومة لن تتغير بالمظاهرات».

وأضاف: «نحن قلنا لدينا مشكلة اقتصادية... ولن تحل بالحرق والتخريب».

وتجتاح الاحتجاجات السودان منذ 19 ديسمبر في أكثر التحديات استمرارية حتى الآن لحكم البشير الذي قارب على 30 عامًا.

واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات. ويبلغ عدد القتلى الرسمي 24 شخصًا لكن منظمة العفو الدولية تقول إن 40 شخصًا على الأقل قُتلوا.