وفاة فتى فلسطيني أُصيب برصاص الجيش الإسرائيلي خلال احتجاجات في غزة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يناير 2019, 10:46 صباحا
مواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية عند السياج الحدودي بقطاع غزة، 11 يناير 2019 (فرانس برس)

توفي فتى فلسطيني، صباح اليوم الإثنين، متأثرًا بجروح أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي خلال احتجاجات، اندلعت الجمعة قرب السياج الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، في بيان نقلت عنه «فرانس برس»: «استشهد صباح اليوم الطفل عبد الرؤوف إسماعيل محمد صالحة، 14 عامًا، متأثرًا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال، الجمعة الماضي، شرق جباليا، في شمال قطاع غزة».

يُشار إلى أن فلسطينية في الأربعينات من عمرها قتلت هي الأخرى برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات اندلعت، الجمعة، قرب السياج الحدودي شرق قطاع غزة خلال احتجاجات «مسيرات العودة».

وبمقتل الفتى، يرتفع الى 243 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ نهاية مارس 2018، معظمهم قرب الحاجز الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، فيما قُتل آخرون بقذائف دبابات أو غارات طائرات إسرائيلية.

وتهدف احتجاجات «مسيرات العودة»، التي تنظمها الهيئة العليا، لمسيرات العودة وكسر الحصار كل أسبوع للمطالبة برفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات، وبعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي طردوا منها في 1948.

وتراجعت المواجهات نسبيًا منذ التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تعليم الموقتة» تمنع العطلات الاستثنائية بالمدارس والجامعات دون موافقة الوزير
ليبيا
ماذا قال سلامة لأهل الجنوب الليبي في أول زيارة لمبعوث أممي؟
ليبيا
الثلوج تغطي غريان ودرجات الحرارة تنخفض على أغلب المناطق أثناء الليل
ليبيا
معيتيق والمجبري وكاجمان يحذرون السراج من العودة إلى نقطة الصفر
ليبيا
مشروع قانون يسمح للجيش الروسي بإسقاط طائرات الركاب المدنية
دولى
الأمم المتحدة: الحالة الأمنية في طرابلس ظلت متقلبة خلال 4 أشهر
ليبيا
غوتيريس: الحالة الأمنية في المنطقة الشرقية ظلت هادئة نسبيًا
ليبيا
مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق ما إذا كان ترامب يعمل لحساب روسيا
دولى
قانون انتخاب الرئيس.. قفزة على المسارات السياسية أم تحريك للمياه الراكدة؟
ليبيا
وزيرة خارجية النرويج: لقد خذلنا ليبيا بعد تدخل «الناتو» في 2011
ليبيا
غوتيريش يندد بـ«اغتصاب» النساء من جهات حكوميّة وغير حكوميّة: على «الوفاق» التدخل
ليبيا
«جريدة الوسط»: سلامة يبحث عن «خلطة» آمنة لعقد الملتقى الوطني الليبي
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إنقاذ أرواح الملايين بالاستغناء عن أكل لحوم البقر