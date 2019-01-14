وفاة فتى فلسطيني أُصيب برصاص الجيش الإسرائيلي خلال احتجاجات في غزة

مواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية عند السياج الحدودي بقطاع غزة، 11 يناير 2019 (فرانس برس)

توفي فتى فلسطيني، صباح اليوم الإثنين، متأثرًا بجروح أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي خلال احتجاجات، اندلعت الجمعة قرب السياج الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، في بيان نقلت عنه «فرانس برس»: «استشهد صباح اليوم الطفل عبد الرؤوف إسماعيل محمد صالحة، 14 عامًا، متأثرًا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال، الجمعة الماضي، شرق جباليا، في شمال قطاع غزة».

يُشار إلى أن فلسطينية في الأربعينات من عمرها قتلت هي الأخرى برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات اندلعت، الجمعة، قرب السياج الحدودي شرق قطاع غزة خلال احتجاجات «مسيرات العودة».

وبمقتل الفتى، يرتفع الى 243 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ نهاية مارس 2018، معظمهم قرب الحاجز الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، فيما قُتل آخرون بقذائف دبابات أو غارات طائرات إسرائيلية.

وتهدف احتجاجات «مسيرات العودة»، التي تنظمها الهيئة العليا، لمسيرات العودة وكسر الحصار كل أسبوع للمطالبة برفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات، وبعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي طردوا منها في 1948.

وتراجعت المواجهات نسبيًا منذ التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة.