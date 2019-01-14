ترامب يتوعد بـ«تدمير» تركيا اقتصاديًا إذا هاجمت الأكراد في سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 يناير 2019, 09:16 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اجتماع بالبيت الأبيض، 9 يناير 2019 (فرانس برس)

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تركيا من «كارثة اقتصادية» في حال شنّت هجومًا ضدّ الأكراد، بعد انسحاب القوّات الأميركيّة من سورية، داعيًا في الوقت نفسه الأكراد إلى «عدم استفزاز» أنقرة.

وكتب ترامب على «تويتر»، مساء الأحد، أنّ «الولايات المتحدة ستدمر تركيا اقتصاديًا إذا هاجمت الأكراد»، مضيفًا: «وبالمثل، لا نريد أن يقوم الأكراد باستفزاز تركيا»، وفق «فرانس برس».

وقال ترامب إن «روسيا وإيران وسورية كانت أكبر المستفيدين من سياسة الولايات المتحدة الطويلة المدى لتدمير تنظيم داعش في سورية، نحن استفدنا من ذلك أيضًا، لكن الوقت حان الآن لإعادة قواتنا إلى الوطن. أوقفوا الحروب التي لا تنتهي!».

وكان الرئيس التُركي رجب طيّب إردوغان رفض، الثلاثاء الماضي، الموقف الأميركي الداعي إلى ضمان حماية القوات الكردية المسلحة في شمال سورية لدى انسحاب القوّات الأميركية، وتزامن كلامه مع وجود مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في أنقرة.

وتتعلق الخلافات بين الدولتين بوحدات حماية الشعب الكردية، ففي حين تعتبرها أنقرة قوات «إرهابية»، تدافع عنها واشنطن لدورها الكبير في قتال «داعش».

وخلال زيارته الأخيرة إلى إسرائيل، صرح بولتون بأنه يجب توافر شروط من بينها ضمان سلامة الحلفاء الأكراد، قبل انسحاب القوات الأميركية من سورية.

لكن إردوغان اعتبر، في كلمة ألقاها في أنقرة الثلاثاء، أن «تصريحات بولتون غير مقبولة بالنسبة إلينا، ولا يمكن التساهل معها»، وذلك بعد لقاء جمع في أنقرة بين بولتون وإبراهيم كالين، الناطق باسم الرئاسة التركيّة.

وأضاف إردوغان: «لقد ارتكب جون بولتون خطأ فادحًا».

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