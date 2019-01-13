«سورية الديمقراطية»: تنظيم «داعش» يعيش لحظاته الأخيرة

قال مسؤول في قوات «سورية الديمقراطية»، ذات الأغلبية الكردية، إن تنظيم «داعش الإرهابي» يعيش لحظاته الأخيرة في سورية، مع بدء تنفيذ واشنطن انسحابها من الأراضي السورية.

وقال رئيس المكتب الإعلامي في قوات الدفاع الذاتي الكردية، المنضوية تحت قوات «سورية الديمقراطية»، مصطفى بالي: «إنهم يعيشون اللحظات الأخيرة، ويدركون ذلك، والمعركة مستمرة للقضاء عليهم»، وفق «رويترز».

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان وجود اشتباكات بين قوات «سورية الديمقراطية» ومَن تبقى من مسلحي تنظيم «داعش» في محيط بلدتي السوسة والباغوز فوقاني، آخر منطقتين متبقيتين للتنظيم شرق الفرات.

ويتحصن مسلحو «داعش» في جيب صغير بالقرب من الحدود العراقية منذ طردهم من غالبية الأراضي شمال سورية قبل عامين، بدعم أميركي للقوات الكردية في هذه المناطق.