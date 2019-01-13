مصر تمدد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر جديدة

مدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ لثلاثة أشهر جديدة بداية من الثلاثاء 15 يناير 2019 وذلك «نظرًا للظروف الأمنية الخطيرة» في البلاد، حسب ما أفادت الجريدة الرسمية الأحد.



وجاء في نص قرار الرئيس المصري المنشور في الجريدة الرسمية الأحد: «نظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء. قرر (رئيس الجمهورية) ... أن تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء الموافق 15 يناير 2019»، وفق «فرانس برس».

ونص القرار على أن «تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين».

ووفق مجلس النواب المصري، اليوم، على مد حالة الطوارئ، المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018، فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر. وفُرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في أكتوبر 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء.