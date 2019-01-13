واشنطن ستطالب بن سلمان بـ«محاسبة» المسؤولين عن مقتل خاشقجي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 يناير 2019, 03:51 مساء
الصحفي السعودي جمال خاشقجي (رويترز)

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الأحد، أنه سيطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته المرتقبة إلى الرياض «محاسبة» المسؤولين كافة عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي في العاصمة القطرية الدوحة قبل أن يتوجه إلى السعودية: «سنواصل الحديث مع ولي العهد والسعوديين لضمان محاسبة» المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في شهر أكتوبر الماضي، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

اقرأ أيضًا: برلمانيون أميركيون يحيون ذكرى مئة يوم على مقتل خاشقجي

وفتحت تركيا والسعودية تحقيقين منفصلين في القضية، لكن أنقرة تتهم الرياض بانتظام بعدم التعاون، وتتساءل ما إذا كانت السلطات السعودية ترغب في تحديد هوية «مصدري الأمر» الحقيقيين لقتل خاشقجي.

وحمّل مسؤولون أتراك المسؤولية في مقتل خاشقجي إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو ما تنفيه السلطات السعودية بشكل قاطع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاتب «غرين بوك» يعتذر للمسلمين عن تغريدة مسيئة
منوعات
مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق ما إذا كان ترامب يعمل لحساب روسيا
دولى
قانون انتخاب الرئيس.. قفزة على المسارات السياسية أم تحريك للمياه الراكدة؟
ليبيا
نيكي هايلي وإيفانكا ترامب من الأسماء المرشحة لرئاسة البنك الدولي
دولى
أهلي بنغازي يفوز على فريق حسين داي الجزائري
رياضة محلية
استقرار أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء خلال أسبوع
ليبيا
وزيرة خارجية النرويج: لقد خذلنا ليبيا بعد تدخل «الناتو» في 2011
ليبيا
غوتيريش يندد بـ«اغتصاب» النساء من جهات حكوميّة وغير حكوميّة: على «الوفاق» التدخل
ليبيا
«جريدة الوسط»: سلامة يبحث عن «خلطة» آمنة لعقد الملتقى الوطني الليبي
ليبيا
قزيط: البعثة الأممية ستعقد لقاء دوليا مهما في طرابلس بخصوص الترتيبات الأمنية
ليبيا
في العدد 164: زيارة سلامة للجزائر.. وشروط وهواجس الملتقى الوطني.. وجدل قانون ...
ليبيا
نشرة فرنسية تتحدث عن «جهود مكثفة» لتوحيد الجيش الليبي
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وسائل التواصل الاجتماعي قد تزيد فرص إصابة المراهقات بالاكتئاب