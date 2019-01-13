واشنطن ستطالب بن سلمان بـ«محاسبة» المسؤولين عن مقتل خاشقجي

الصحفي السعودي جمال خاشقجي (رويترز)

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الأحد، أنه سيطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته المرتقبة إلى الرياض «محاسبة» المسؤولين كافة عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي في العاصمة القطرية الدوحة قبل أن يتوجه إلى السعودية: «سنواصل الحديث مع ولي العهد والسعوديين لضمان محاسبة» المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في شهر أكتوبر الماضي، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

اقرأ أيضًا: برلمانيون أميركيون يحيون ذكرى مئة يوم على مقتل خاشقجي

وفتحت تركيا والسعودية تحقيقين منفصلين في القضية، لكن أنقرة تتهم الرياض بانتظام بعدم التعاون، وتتساءل ما إذا كانت السلطات السعودية ترغب في تحديد هوية «مصدري الأمر» الحقيقيين لقتل خاشقجي.

وحمّل مسؤولون أتراك المسؤولية في مقتل خاشقجي إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو ما تنفيه السلطات السعودية بشكل قاطع.