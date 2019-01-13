نتانياهو يعترف بارتكابهم الغارة الجوية على مطار دمشق الدولي

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (ا ف ب)

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الأحد، بأن الطيران الإسرائيلي شنّ الجمعة غارة استهدفت «مستودعات أسلحة» إيرانية في مطار دمشق الدولي، في تأكيد نادر يصدر عن مسؤول إسرائيلي.

وقال نتانياهو، خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء بحسب مكتبه و«فرانس برس»: «منذ 36 ساعة فقط، هاجم سلاحنا الجوي مستودعات إيرانية تحتوي على أسلحة إيرانية في مطار دمشق الدولي».

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وأضاف أن «تكثيف الهجمات الأخيرة يُثبت أننا أكثر تصميمًا من أي وقت مضى على التحرّك ضد إيران في سورية، كما تعهدنا». وتابع نتانياهو: «حققنا نجاحات مذهلة بهدف عرقلة التجذر العسكري الإيراني (...) الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافًا إيرانية وتابعة لحزب الله مئات المرات».

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال غادي إيسنكوت، الذي تنتهي ولايته في الأيام المقبلة في مقابلة مع جريدة «نيويورك تايمز» إنه «ضربنا آلاف الأهداف من دون إعلان مسؤوليتنا عن ذلك أو نطلب شكرًا من أحد».

وفي غالبية الحالات، يرفض الناطق باسم الجيش تأكيد حصول هذه الهجمات.

وتصدّت الدفاعات الجوّية السوريّة مساء الجمعة «لصواريخ معادية» أطلقتها مقاتلات إسرائيليّة قرب دمشق، بحسب وكالة الأنباء الرسميّة السوريّة (سانا) التي نقلت عن مصدر عسكري أنّ «نتائج العدوان اقتصرت على إصابة أحد المستودعات في مطار دمشق الدولي».

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وقال المصدر: «تصدّت وسائط دفاعنا الجوّي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها».

وفي الأشهر الأخيرة، قصف الاحتلال الإسرائيلي مرات عدة منشآت عسكرية تابعة لنظام الرئيس بشار الأسد وحليفيه إيران وحزب الله وهما عدوا إسرائيل اللدودان.