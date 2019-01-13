بومبيو يسعى إلى دفع السعودية وقطر إلى مصالحة

وزير الخارجية الأميركي مع سفير الإمارات في الولايات المتحدة (ا ف ب)

سيحاول وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي يقوم بجولة في الخليج، دفع قطر والسعودية إلى مصالحة خلال زيارة تأتي في وقت حساس، بعد مرور ثلاثة أشهر على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

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وكان بومبيو أكد الخميس، في خطاب في القاهرة حاول خلاله عرض استراتيجية متماسكة للرئيس دونالد ترامب في الشرق الأوسط: «حان الوقت لإنهاء الخصومات القديمة».

وهذه الدعوة إلى الوحدة ستلقى صدى في الدوحة التي يتوجه إليها الوزير الأميركي الأحد من أبوظبي.

وتحاول الولايات المتحدة منذ عام ونصف العام من دون جدوى، إقناع السعودية وقطر بتجاوز الأزمة بينهما، بهدف التركيز على الهدف الأهم لواشنطن في المنطقة وهو التصدي للنفوذ الإيراني.

وسيزور بومبيو خلال جولته دول مجلس التعاون الخليجي الست، الذي تعصف به أزمة داخلية منذ صيف العام 2017. وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو 2017.

وتتهم الدول الأربع الدوحة بالسعي إلى تعزيز علاقاتها مع إيران العدوة اللدودة للسعودية، وبدعم جماعات متطرفة، وهو ما تنفيه بشدة قطر التي سعت منذ ذلك الحين إلى تأكيد مشاركتها في مكافحة الإرهاب للولايات المتحدة.

وباءت كل محاولات الوساطة في النزاع بالفشل، بينما استقال أخيرًا الموفد الأميركي لحل النزاع بين الدوحة والرياض أنطوني زيني الذي قال لشبكة «سي بي اس» الأميركية إنه استقال «بسبب عدم رغبة القادة الإقليميين بوساطة عرضنا القيام بها أو تسهيل إنجاحها».

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وبالنسبة لواشنطن، فإن إنهاء هذه الأزمة أمر حيوي لنجاح خطتها تشكيل تحالف استراتيجي في الشرق الأوسط لمواجهة إيران، يضم إضافة إلى دول الخليج مصر والأردن.

وأكد بومبيو، في خطابه الخميس، أن الإدارة الأميركية «تعمل على إقامة تحالف استراتيجي في الشرق الأوسط لمواجهة أهم الأخطار في المنطقة». وأضاف: «اليوم نطلب من كل من هذه الدول أن تقوم بخطوة جديدة وتساعدنا في تعزيز التحالف الاستراتيجي في المنطقة».

وتُنظّم الولايات المتّحدة قمّة دوليّة الشهر المقبل في بولندا ستركّز على النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، بحسب ما أعلن بومبيو لقناة «فوكس نيوز» الجمعة.

مهمة معقدة

وفي أبوظبي، اعترف وزير الخارجية الأميركي في حديث مع الصحفيين الذين يرافقونه في جولته الشرق الأوسطية، أن تنفيذ الاتفاق «أمر معقد». وقال: «نتحدث عن اتفاق معقد بين عدد من الدول التي نطالبها بالتزامات مهمة، لكنني أعتقد أن هناك طريقًا للسير قدمًا».

وأضاف بومبيو: «حان الوقت لتجاوز الخصومات القديمة من أجل الخير الأكبر في المنطقة» في إشارة إلى الدول العربية وإسرائيل، بينما تعول الإدارة الأميركية على تقارب غير معلن بين الدولة العبرية ودول عربية من أجل تعزيز «تحالفها» ضد إيران، وفق ما ذكرت «فرانس برس».

واصطدم مسعى واشنطن بأزمة كبرى تمر فيها علاقاتها مع السعودية، أحد أهم حلفائها الإقليميين، بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر الماضي.

وفي الرياض، ستتوجه الأنظار إلى لقاء محتمل يجمع بومبيو مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وخلال زيارته السابقة، بعد اختفاء خاشقجي في شهر أكتوبر الماضي، بدا بومبيو والأمير محمد مبتسمين في خطوة أثارت غضب جزء من الطبقة السياسية الأميركية.

ودافع الرئيس الأميركي بشدة عن العلاقات التي تربط بلاده بالسعودية، بعد أن حمَّل مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب، ولي العهد السعودي «مسؤولية مقتل الصحفي خاشقجي».

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وأكد بومبيو الجمعة في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الأميركية: «سنواصل العمل من أجل ضمان مساءلة كل المسؤولين عن مقتل جمال خاشقجي»، مؤكدًا أن بلاده «ستواصل القيام بذلك».

وأوضح الوزير الأميركي أن العلاقات الأميركية - السعودية تبقى «مهمة للغاية بالنسبة للأميركيين».