قصف إسرائيلي يستهدف موقعين لـ«حماس» في غزة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 يناير 2019, 09:10 صباحا
متظاهرون فلسطينيون خلال إطلاق الغاز المسيل للدموع على الحدود مع إسرائيل، 11 يناير 2019 (فرانس برس)

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه قصف موقعَين تابعين لحركة «حماس»، وقال إن ذلك «رد على إطلاق قذيفة صاروخيّة من غزّة ليل السبت»، وذلك غداة تجدد التوتر في القطاع الفلسطيني حيث دارت اشتباكات على طول السياج الحدودي.

وكتب الجيش على «تويتر»، وفق «فرانس برس»: «أغارت مقاتلات حربية على بُنيانَيْن تحت الأرض تابعَين لمنظمة حماس في شمال قطاع غزّة، ردًّا على إطلاق قذيفة صاروخيّة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق مساء السبت».

وأضاف: «سيُواصل جيش الدّفاع العمل لحماية مواطني إسرائيل».

لكن مصادر أمنية في غزّة ذكرت أن الضربات الإسرائيليّة لم تؤدّ إلى سقوط ضحايا.

يشار إلى أن امرأة فلسطينيّة لقيت مصرعها، الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تظاهرات ومواجهات اندلعت على طول الحدود بين القطاع وإسرائيل.

وأمل مصطفى أحمد الترامسي (43 عامًا) هي الفلسطينيّة الثالثة التي تُقتل بنيران الجيش الإسرائيلي خلال احتجاجات مسيرات العودة منذ انطلاقها في 30 مارس 2018، وفق وزارة الصحّة في غزّة.

كما أصيب ما لا يقلّ عن 25 فلسطينيًا آخرين بالرّصاص، يوم الجمعة، ليضاف ذلك إلى أكثر من 241 فلسطينيًا قُتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق تظاهرات «مسيرة العودة» في مارس من العام 2018.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاتب «غرين بوك» يعتذر للمسلمين عن تغريدة مسيئة
منوعات
مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق ما إذا كان ترامب يعمل لحساب روسيا
دولى
قانون انتخاب الرئيس.. قفزة على المسارات السياسية أم تحريك للمياه الراكدة؟
ليبيا
نيكي هايلي وإيفانكا ترامب من الأسماء المرشحة لرئاسة البنك الدولي
دولى
أهلي بنغازي يفوز على فريق حسين داي الجزائري
رياضة محلية
استقرار أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء خلال أسبوع
ليبيا
وزيرة خارجية النرويج: لقد خذلنا ليبيا بعد تدخل «الناتو» في 2011
ليبيا
غوتيريش يندد بـ«اغتصاب» النساء من جهات حكوميّة وغير حكوميّة: على «الوفاق» التدخل
ليبيا
«جريدة الوسط»: سلامة يبحث عن «خلطة» آمنة لعقد الملتقى الوطني الليبي
ليبيا
قزيط: البعثة الأممية ستعقد لقاء دوليا مهما في طرابلس بخصوص الترتيبات الأمنية
ليبيا
في العدد 164: زيارة سلامة للجزائر.. وشروط وهواجس الملتقى الوطني.. وجدل قانون ...
ليبيا
نشرة فرنسية تتحدث عن «جهود مكثفة» لتوحيد الجيش الليبي
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وسائل التواصل الاجتماعي قد تزيد فرص إصابة المراهقات بالاكتئاب