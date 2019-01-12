مصر.. الشرطة تقتل 6 «إرهابيين» بمنطقة جبيلة جنوب البلاد

قُتل ستة «إرهابيين» بمحافظة سوهاج جنوب مصر، فجر السبت، بعد أن تبادلوا إطلاق النيران مع قوات الأمن، حسب بيان لوزارة الداخلية المصرية.

وقال البيان إن العمليات التمشيطية التي يقوم بها قطاع الأمن الوطني كشفت عن «تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية بدائرة مركز شرطة جهينة (نحو 450 كلم جنوب القاهرة) واتخاذهم من خور جبلي مأوى تمت مداهمته».

وتابع البيان أنه «حال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة، قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات، مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، ونتج عنه مصرع 6 من العناصر الإرهابية».