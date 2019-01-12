كندا تستعد لاستقبال الشابة السعودية الهاربة من أهلها

السعودية رهف محمد القنون لدي اقتيادها من قبل مسؤولين من السلطات التايلاندية (ا ف ب)

تستقبل كندا السبت الشابة السعودية رهف القنون التي فرّت من أسرتها، بعد أن قررت السلطات الكندية منحها حقّ اللجوء، بعدما غادرت بانكوك الجمعة.

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وصرّح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، للصحفيين بعيد إعلان السلطات التايلاندية أن الشابة السعودية غادرت إلى كندا وكما نقلت «فرانس برس»: «لقد منحناها اللجوء. نحن مسرورون بالقيام بذلك لأن كندا بلد يدرك أهمية الدفاع عن حقوق الفرد والنساء في مختلف أنحاء العالم».

وقامت القنون بتعبئة على «تويتر» جنبتها الترحيل إلى السعودية، بعدما هددت السلطات التايلاندية في البداية بترحيلها بعيد وصولها إلى بانكوك من الكويت قبل أسبوع.

واستخدمت القنون «تويتر» لإجبار سلطات الهجرة التايلاندية على تغيير موقفها، فسلمتها الشرطة إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بينما تابع العالم عن كثب وسم #أنقذوا_رهف الذي انتشر على «تويتر».

وفي غضون أسبوع، حظيت رهف بأكثر من 100 ألف متابع لحسابها على «تويتر»، ما ساعدها في تجنب مصير أعداد لا تحصى من طالبي اللجوء الذين تتم إعادتهم إلى بلادهم أو ينتهي بهم الأمر في مراكز احتجاز في بانكوك.

وتشير القنون إلى أنها تعرضت للعنف الجسدي والنفسي من عائلتها التي نفت ذلك. وذكرت مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان أن الشابة ما عادت تعتنق الإسلام، وهو ما يعرضها للخطر في السعودية.

وكانت قد قالت إنها تسعى للتوجه إلى أستراليا حيث قال المسؤولون إنهم سيدرسون بجدية طلبها للجوء الذي اعتبرته مفوضية اللاجئين الخميس مشروعًا. لكن مساء الجمعة قال قائد شرطة الهجرة التايلاندية إن القنون ستتجه إلى كندا.

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وبعد ظهر الجمعة نشرت تغريدة أخيرة مشفرة على «تويتر» قالت فيها: «لدي أخبار جيدة وأخرى سيئة»- وبعد وقت قصير أغلق حسابها إثر تهديدات لها بالقتل، وفقًا لأصدقائها.