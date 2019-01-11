صحيفة «واشنطن بوست» تُخصص صفحة للمقالات باللغة العربية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 يناير 2019, 04:51 مساء
رجل يدخل مبنى صحيفة «واشنطن بوست» في 3 مايو 2016 في واشنطن (فرانس برس)

أعلنت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أنها ستنشر على موقعها في شبكة الإنترنت صفحة باللغة العربية تتضمن ترجمات لافتتاحيات ومقالات ومواضيع رأي.

وأوضحت الصحيفة مساء الخميس أن هذه الصفحة ستتيح «توسيع مدى وصول صحافة (واشنطن بوست) إلى القراء في جميع أنحاء العالم»، وتنشر «ترجمات رفيعة المستوى» للنصوص «ذات الصلة بالجمهورالناطق بالعربية».

الصحافة الأميركية تنتفض لمواجهة اتهامات ترامب بأنها «عدوة الشعب»

وأضافت أن هذه الصفحة ستتضمن مقالات لكتاب من جميع أنحاء العالم، خصوصًا من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكان قسم «الرأي» في «واشنطن بوست» اختبر ترجمة المقالات، إلى لغات أخرى، الإسبانية والتركية والفارسية.

وكتب فرد هيات المسؤول عن الافتتاحيات في «واشنطن بوست» أن «هذه الصفحة ستسهل لمزيد من القراء الوصول إلى تعليقات مجانية ومستقلة حول مواضيع سياسية وثقافية، تؤثر عليهم أكثر من سواها».

وأضاف أن أهمية هذه الخطوة «باتت أكثر وضوحًا منذ مقتل زميلنا جمال خاشقجي الذي كان يرى بوضوح الحاجة إلى هذا المنتدى».

واشنطن ستعلن خلال أيام خلاصة نهائية بشأن قضية خاشقجي

وكان الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في الثاني من أكتوبر في قنصلية بلاده في إسطنبول، يتعاون مع «واشنطن بوست». وتنفي الرياض أي تورط لولي العهد محمد بن سلمان في هذه الجريمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نشرة فرنسية تتحدث عن «جهود مكثفة» لتوحيد الجيش الليبي
ليبيا
الدولار يواصل التراجع في السوق الموازية
ليبيا
الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الجمعة: تقلبات جوية مصحوبة بسقوط أمطار
ليبيا
للمرة الأولى منذ توقيفه.. روسيا تدخل على خط الاتصالات في قضية هنيبال القذافي
ليبيا
واينر: ليبيا أمام اختبار صعب في 2019 ونجاح سلامة يعتمد على جهود القوى الخارجية
ليبيا
سلامة: الانتخابات الرئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الجاري
ليبيا
تكاليف الاستيراد تخنق إنتاج مصنع الشاحنات الوحيد في ليبيا
ليبيا
أبرزها الجنسية والسن.. 10 شروط في مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة الليبية
ليبيا
السراج يلتقي رئيس الأهلي بنغازي ويصدر قرارات هامة
رياضة محلية
قُدرت بـ8 أطنان.. تحقيقات حول هوية الشركة المستوردة شحنة مخدرات ميناء مصراتة
ليبيا
كاركاتير خيري - الترتيبات الأمنية والمليشيات
كاريكاتير
سلتو يكشف عرض «نادي الجيران» ويتحدث عن رحيله من الأهلي طرابلس
رياضة محلية
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المدير التنفيذي لـ«آبل» يحصل على راتب 16 مليون دولار