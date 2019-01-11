صحيفة «واشنطن بوست» تُخصص صفحة للمقالات باللغة العربية

رجل يدخل مبنى صحيفة «واشنطن بوست» في 3 مايو 2016 في واشنطن (فرانس برس)

أعلنت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أنها ستنشر على موقعها في شبكة الإنترنت صفحة باللغة العربية تتضمن ترجمات لافتتاحيات ومقالات ومواضيع رأي.

وأوضحت الصحيفة مساء الخميس أن هذه الصفحة ستتيح «توسيع مدى وصول صحافة (واشنطن بوست) إلى القراء في جميع أنحاء العالم»، وتنشر «ترجمات رفيعة المستوى» للنصوص «ذات الصلة بالجمهورالناطق بالعربية».

الصحافة الأميركية تنتفض لمواجهة اتهامات ترامب بأنها «عدوة الشعب»

وأضافت أن هذه الصفحة ستتضمن مقالات لكتاب من جميع أنحاء العالم، خصوصًا من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكان قسم «الرأي» في «واشنطن بوست» اختبر ترجمة المقالات، إلى لغات أخرى، الإسبانية والتركية والفارسية.

وكتب فرد هيات المسؤول عن الافتتاحيات في «واشنطن بوست» أن «هذه الصفحة ستسهل لمزيد من القراء الوصول إلى تعليقات مجانية ومستقلة حول مواضيع سياسية وثقافية، تؤثر عليهم أكثر من سواها».

وأضاف أن أهمية هذه الخطوة «باتت أكثر وضوحًا منذ مقتل زميلنا جمال خاشقجي الذي كان يرى بوضوح الحاجة إلى هذا المنتدى».

واشنطن ستعلن خلال أيام خلاصة نهائية بشأن قضية خاشقجي

وكان الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في الثاني من أكتوبر في قنصلية بلاده في إسطنبول، يتعاون مع «واشنطن بوست». وتنفي الرياض أي تورط لولي العهد محمد بن سلمان في هذه الجريمة.