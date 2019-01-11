دعوات إلى تظاهرات جديدة مناهضة للحكومة في السودان

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 يناير 2019, 12:02 مساء
الرئيس السوداني عمر البشير خلال تجمع لمؤيديه في الخرطوم (ا ف ب)

دعا منظمو التظاهرات التي تهز السودان منذ 19 ديسمبر إلى تجمعات جديدة مناهضة للحكومة الجمعة والأسبوع المقبل، ما يعزز الضغط على نظام الرئيس عمر البشير، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وقال «تجمع المهنيين السودانيين» الذي يضم قطاعات عديدة بينها أطباء وأساتذة جامعيين ومهندسين الجمعة: «سنبدأ أسبوع الانتفاضة الشاملة بتظاهرات في كل مدن وقرى السودان».

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وفي النص الذي نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي، دعا الاتحاد خصوصًا إلى «مسيرة الأحد» في شمال الخرطوم و«مسيرات من مختلف أجزاء العاصمة» الخميس المقبل.

وكان دعا إلى تجمع بعد صلاة الجمعة في عطبرة التي تبعد نحو 250 كلم شمال الخرطوم وشهدت التظاهرة الأولى.

وتواجه السلطات السودانية منذ أسابيع حملة تظاهرات واحتجاجات مناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد، بعد قرار رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، في وقت تعاني البلاد من نقص حاد في العملات الأجنبية وتضخم بنسبة 70%.

وتفيد حصيلة للسلطات السودانية أن 22 شخصًا قُتلوا في هذه التظاهرات، بينما تتحدث المنظمتان غير الحكوميتين «هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية» (امنستي انترناشيونال) عن مقتل أربعين شخصًا على الأقل.

وتشكل هذه التظاهرات أكبر تحد للرئيس عمر البشير منذ توليه السلطة في 1989 على إثر انقلاب، حسبما يرى الخبراء. إلا أنهم يشككون في قدرة المنظمين على تعبئة حشود كبيرة.

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وقال مات وارد المحلل المتخصص في الشؤون الإفريقية في مركز «اوكسفورد اناليتيكا» إن «بعض مجموعات المعارضة والنقابات تحاول التعبئة لتظاهرات جديدة وتفكر على الأرجح في وسائل تصعيد» الاحتجاج. وأضاف أن «الاحتجاجات مستمرة لكنها لم تتكثف بشكل كبير».

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