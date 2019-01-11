التحالف الدولي بقيادة واشنطن يؤكد بدء الانسحاب من سورية

قافلة عسكرية اميركية في مدينة منبج في شمال سورية (ا ف ب)

أكد الناطق باسم التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن شون راين، الجمعة، أن عملية الانسحاب من سورية بدأت.

ولم يوضح راين إن كان يتحدث عن القوات الأميركية وحدها أم جميع قوات التحالف، لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد أن القوات الأميركية نفذت عملية انسحاب من سورية الخميس.

وقال راين لـ«فرانس برس» في بيان: «بدأت قوة المهام المشتركة -عملية العزم الصلب- عملية انسحابنا المدروسة من سورية»، في إشارة إلى التحالف الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة «داعش»، رافضًا إعطاء تفاصيل تتعلق بالجدول الزمني للعملية والمواقع أو تحركات الجنود لأسباب أمنية.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن: «مساء الخميس، تمّ انسحاب جزء من القوات الأميركية من قاعدة الرميلان بمحافظة الحسكة» الواقعة في شمال شرق سورية.

وأكد أن «هذا أول انسحاب لقوات أميركية من سورية منذ إعلان الرئيس الأميركي» دونالد ترامب في شهر الماضي قراره سحب قوات بلاده من سورية.

وأعلن ترامب في 19 ديسمبر أنه أمر بسحب جميع القوات الأميركية من سورية التي يعتقد أنها تضم نحو ألفي عنصر. وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، لـ«فرانس برس» الخميس، إن الجيش الأميركي بدأ بسحب معدّات من سورية.

في المقابل، أوضح وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الخميس أن بلاده ستنسحب عسكريًا من سورية عندما يتمّ التوصل إلى «حل سياسي» للنزاع الدائر فيها.