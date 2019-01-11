الجيش الأميركي يبدأ سحب معدات من سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 يناير 2019, 07:40 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب مترئساً اجتماعاً لحكومته في البيت الأبيض. (فرانس برس)

بدأ الجيش الأميركي مساء الخميس، بسحب معدّات من سورية، في وقت لا يزال الجدول الزمني لانسحاب ألفَي جندي أميركي تمّ نشرهم في هذا البلد غير واضح.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركيّة لوكالة «فرانس برس» الخميس: «يُمكنني أن أوكّد (حصول) نقل لمعدّات من سوريا. ولأسباب أمنيّة، لن أعطي تفاصيل إضافيّة في الوقت الحالي».

وكانت قناة «سي إن إن»، تحدّثت في وقت سابق عن سحب تلك المعدّات خلال الأيام الأخيرة. ونقلت عن مسؤول في الإدارة الأميركيّة على علم مباشر بالعمليّة قوله إنّ سحب المعدّات مؤشّر إلى بداية الانسحاب الأميركي من سورية.

ولم يصف ذلك المسؤول بالضبط ما كانت تحتويه تلك الشحنة، أو كيف تمّ نقلها.

وقال وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو الخميس إنّ الانسحاب الأميركي من سورية سيتمّ، مؤكّداً أنّ واشنطن ستعمل بـ«الدبلوماسية» على «طرد آخر جندي إيراني» من هذا البلد.

والأحد، أكّد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون خلال زيارة لإسرائيل أنّ الانسحاب الأميركي من سورية يجب أن يتمّ مع «ضمان» الدفاع عن الحلفاء.

ويوجد حالياً نحو ألفي جندي أميركي في سورية التي تشهد حربًا أهليّة مدمّرة، معظمهم يعملون على تدريب قوات محلّية تُقاتل تنظيم «داعش».

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