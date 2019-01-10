مقتل 6 جنود يمنيين في هجوم طائرة دون طيار على قاعدة عسكرية حكومية

قالت مصادر طبية في اليمن إن ستة جنود قتلوا في هجوم طائرة دون طيار على عرض على قاعدة عسكرية حكومية في محافظة لحج جنوب اليمن صباح اليوم الخميس.
وأضافت المصادر، في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، أن 12 شخصًا أصيبوا في الهجوم على قاعدة العند الجوية.
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