اتفاق لوقف إطلاق النار يعطي سيطرة كاملة لهيئة تحرير الشام على إدلب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 يناير 2019, 10:34 صباحا

توصلت هيئة تحرير الشام وفصائل مقاتلة، بعد معارك بينهما استمرت تسعة أيام، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار نص على «تبعية جميع المناطق» في محافظة إدلب ومحيطها لـ«حكومة الإنقاذ» التي أقامتها هيئة تحرير الشام في المنطقة، وفق وكالة «فرانس برس».

وجاء في بيان نشر على حسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي أنه «وّقع اتفاق صباح اليوم (الخميس) بين كل من هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية للتحرير (تضم عددًا من الفصائل) ينهي النزاع والاقتتال الدائر في المناطق المحررة ويفضي بتبعية جميع المناطق لحكومة الإنقاذ السورية».
 

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