سقوط ثلاثة قتلى خلال تظاهرة في أم درمان بالسودان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 يناير 2019, 10:27 صباحا
الاحتجاجات في السودان. (رويترز)

أعلنت الشرطة السودانية، اليوم الخميس، مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في تظاهرة مناهضة للحكومة قامت بتفريقها بالغاز المسيل للدموع، في أم درمان المدينة التوأم للخرطوم أمس الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن الناطق باسم الشرطة هاشم عبد الرحيم قوله ليل الأربعاء الخميس: «حدثت تجمعات غير قانونية وإحداث شغب تعاملت معها الشرطة والأجهزة الأمنية وفق القانون وفرقتها الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف الناطق: «لاحقًا تلقت الشرطة بلاغات بثلاثة حالات وفاة وعدد من الإصابات يجري التحقيق حولها تحت إشراف النيابة العامة»، موضحًا أن الشرطة فتحت تحقيقًا.

ولم توضح الشرطة كيف سقط هؤلاء القتلى.

وذكر شهود عيان أن المحتجين رددوا هتافات «حرية سلام عدالة» و«الثورة خيار الشعب» وأغلقوا طريقًا أساسيًا في أم درمان لكن الشرطة تصدت لهم مستخدمة الغاز المسيل للدموع.

وظهر في تسجيلات فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ولا يمكن التحقق من صحتها، متظاهرون يرشقون رجال الشرطة بالحجارة.

وكانت مصادر طبية ذكرت، في تصريح إلى وكالة «فرانس برس» أمس الأربعاء، أن متظاهرًا قتل وأصيب ستّة آخرون بالرصاص خلال تظاهرة مناهضة للحكومة السودانية في أمّ درمان.

وكان الآلاف احتشدوا في الخرطوم صباح الأربعاء دعما للرئيس عمر البشير الذي يواجه منذ أسابيع حملة تظاهرات واحتجاجات مناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد، بعد قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، في وقت تعاني البلاد من نقص حاد في العملات الأجنبية وتضخم بنسبة 70%.

وفي بداية الاحتجاجات التي اندلعت في 19 ديسمبر في بلدات وقرى سودانية قبل أن تمتد إلى الخرطوم، أحرق المتظاهرون العديد من مقار حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير.

ومنذ ذلك الوقت يشهد السودان تظاهرات غاضبة لكنّ الشرطة تصرّ على أنّ الهدوء يسود البلاد.

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