بومبيو في القاهرة بعد زيارة قصيرة للعراق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 يناير 2019, 08:28 صباحا
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لدى وصوله الى مطار القاهرة حيث استقبله مساعد وزير الخارجية المصري رضا حبيب ابراهيم زكي. (فرانس برس)

وصل وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مساء الأربعاء إلى القاهرة بعد أن قام بزيارة خاطفة للعراق لطمأنة حلفاء واشنطن إزاء الدعم في الحرب ضد تنظيم «داعش»، رغم إعلان انسحاب القوات الأميركية من سورية.

وتوقف بومبيو الأربعاء في بغداد في زيارة لم تكن مبرمجة، قبل ان يتوجه أيضًا إلى أربيل في كردستان العراق.

ومنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبيل عيد الميلاد، بشكل مفاجئ، انسحاب قوات بلاده البالغة ألفي جندي من سورية، تكثر التساؤلات حول مصير وحدات حماية الشعب الكردية، التي تدعمها الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم «داعش».

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية تنظيماً إرهابيًا على غرار تنظيم «داعش»، وتتوعد منذ عدة أسابيع بشن هجوم على مناطق سيطرتها في شرقي الفرات.

وقال بومبيو، الذي أكد الانسحاب الأميركي إنه «من المهم بذل كل ما في وسعنا للتأكد من سلامة أولئك الذين قاتلوا معنا».
ومن أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، أكد كذلك أن الرئيس التركي رجب طيب «إردوغان قدم التزامات، وهو يعرف (...) بأننا نريد التأكد منها».

وأضاف: «سنحقق تقدمًا حقيقيًا في الأيام المقبلة»، في حين كانت أنقرة نفت الثلاثاء بشكل قاطع أن تكون قدمت التزامًا لترامب بضمان أمن وحدات حماية الشعب.

وتأتي هذه الزيارة بعد نحو أسبوعين من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى العراق لتفقد القوات الأميركية من غير أن يلتقي أي مسؤولين عراقيين، مما أثار انتقادات في العراق.

والقاهرة هي المحطة الثالثة من جولة إقليمية يقوم بها بومبيو وبدأها الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمان.  

والتقى بومبيو في بغداد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ووزير الخارجية محمد علي الحكيم، وأكد لكل منهم «دعم الولايات المتحدة جهود الحكومة الجديدة لضمان الاستقرار والأمن والازدهار لكل العراقيين».

من جانب آخر بحث «مواصلة التعاون بين الجيشين لضمان أن هزيمة تنظيم داعش ستكون دائمة في كل المنطقة».  

ثم استقبله الرئيس العراقي برهم صالح الذي اعتبر أن العراق «بحاجة إلى الدعم الأميركي»، معبرًا عن امتنانه «للدعم الأميركي منذ سنوات لمواجهة تنظيم داعش على وجه الخصوص»، مضيفًا أن «تنظيم داعش هزم عسكريًا لكن المهمة لم تنته».

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، الذي أجرى محادثات الثلاثاء في تركيا، قال إن الولايات المتحدة ستتحقق من أن تنظيم «داعش» قد هُزم بالفعل قبل مغادرة سورية. ورفض بومبيو كشف أي جدول زمني للانسحاب.

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