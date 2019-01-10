قتيل وستة مصابين بالرصاص خلال تظاهرة في أمّ درمان بالسودان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 يناير 2019, 07:36 صباحا
دخان قنابل الغاز المسيل للدموع خلال تظاهرة احتجاجية في أم درمان السودانية. (فرانس برس)

قتل متظاهر وأصيب ستّة آخرون بالرصاص خلال تظاهرة مناهضة للحكومة السودانية جرت الأربعاء في أمّ درمان، المدينة التوأم للخرطوم.

وقال طبيب مشترطًا عدم نشر اسمه إنّ «المصاب نقل إلى المستشفى لكنه ما لبث أن توفي متأثرًا بجروحه»، من دون أن يحدّد طبيعة هذه الجروح.

من جهته أفاد طبيب آخر بأنّ ستة أشخاص آخرين نقلوا إلى المستشفى الرئيس في أم درمان للعلاج إثر إصابتهم بالرصاص خلال التظاهرة.

وقال هذا الطبيب مشترطًا بدوره عدم نشر اسمه «أنا بنفسي عالجت ستة جرحى أصيبوا بالرصاص».

من جهته قال حزب الأمة القومي المعارض بزعامة الصادق المهدي في بيان إنّ مستشفى أم درمان تلقّى «عددًا كبيرًا من المصابين بعضهم مصاب بالرصاص الحي والمطاطي»، من دون أن يحدّد عددهم.

وكانت الخرطوم شهدت صباح الأربعاء تظاهرة حاشدة مؤيدة للبشير ما لبثت أن خرجت في أعقابها تظاهرة أخرى مناهضة له في أمّ درمان، المدينة الواقعة قبالة العاصمة على الضفة الأخرى لنهر النيل، تصدّت لها الشرطة بالغازات المسيلة للدموع، بحسب شهود.

وعقب تظاهرة الخرطوم خرج مئات من المحتجين إلى شوارع أم درمان وهم يهتفون «حرية، سلام، عدالة» وأغلقوا طريقًا رئيسية في المدينة، إلاّ أنّ شرطة مكافحة الشغب سارعت إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، كما أضاف الشهود.

ومساء الأربعاء قال حزب الأمة المعارض إنّ مستشفى أم درمان استقبل العديد من الجرحى الذي أصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي.

من جهتها قالت مجموعة أطباء في المستشفى المذكور في بيان إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع داخل المستشفى.

وكان الآلاف احتشدوا في العاصمة السودانية صباح الأربعاء دعمًا للرئيس عمر البشير الذي يواجه منذ أسابيع حملة تظاهرات واحتجاجات مناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد بعد قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، في وقت تعاني البلاد من نقص حاد في العملات الأجنبية وتضخم بنسبة 70%.

وفي بداية الاحتجاجات التي اندلعت في 19 ديسمبر في بلدات وقرى سودانية قبل أن تمتد إلى الخرطوم، أحرق المتظاهرون العديد من مقار حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير.

ومنذ ذلك الوقت يشهد السودان تظاهرات غاضبة لكنّ الشرطة تصرّ على أنّ الهدوء يسود البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد كيف احتفل ليفربول باحتفاظ نجمه صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا
رياضة عالمية
جندي بريطاني مبتور الساق يحاول عبور الأطلسي منفردًا
منوعات
تراجع جمـاعي للعملات الدولية أمام الدينار الليبي
ليبيا
فتحي باشاغا: مبالغ الإعاشة لوزارة الداخلية وصلت إلى 300 مليون دينار ووجدنا بها ...
ليبيا
تكاليف الاستيراد تخنق إنتاج مصنع الشاحنات الوحيد في ليبيا
ليبيا
اتحاد الكرة الليبي يعقد مؤتمرًا صحفيًا بسبب مصر و«كان 2019»
رياضة محلية
تنويه من بعثة الأمم المتحدة بشأن الملتقى الوطني الليبي
ليبيا
غوارديولا يرد على «مؤامرة» العشب أمام ليفربول
رياضة عالمية
أبرزها الجنسية والسن.. 10 شروط في مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة الليبية
ليبيا
السراج يلتقي رئيس الأهلي بنغازي ويصدر قرارات هامة
رياضة محلية
قُدرت بـ8 أطنان.. تحقيقات حول هوية الشركة المستوردة شحنة مخدرات ميناء مصراتة
ليبيا
بالصور: الجعفري يفاجئ جماهير الكرة في اجتماع الكاف بالسنغال
رياضة محلية
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لص يرتكب خطأً فادحًا بمهاجمته بطلة فنون قتالية