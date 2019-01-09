إغلاق ألفي بئر مهجورة للفحم في جرادة المغربية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يناير 2019, 09:39 مساء
مدينة جرادة في شمال شرق المغرب. (فرانس برس)

أعلنت السلطات المغربية، الأربعاء، إغلاق ألفي بئر مهجورة للفحم السنة الماضية في جرادة (شرق)، المدينة التي شهدت حركة احتجاجية استمرت أشهرا على خلفية مقتل عمال في إحدى الآبار المهجورة.

وجاء في حصيلة قدمتها وزارة الطاقة والمعادن المغربية في لقاء مع الصحافة بالرباط أن السلطات «أغلقت 2000 بئر من أصل 3500 كانت تُستَغل بشكل سري وعشوائي سنة 2018»، لافتة إلى عزمها على إغلاق الـ1500 بئر المتبقية هذه السنة. كما أقفلت «المنافذ الخطرة» لمنجم سيدي بوبكر القريب من مدينة جرادة، وفق «فرانس برس».

لكن هذه الإجراءات لم تحل دون سقوط ضحايا في مناجم مهجورة بالمدينة، حيث سجلت تسع وفيات السنة الماضية بينها خمس في نوفمبر. وهزت جرادة، المدينة المنجمية سابقًا والتي تعاني البطالة، حركة احتجاج بعد مصرع عاملين في بئر مهجورة نهاية 2017، واستمرت التظاهرات حتى أبريل 2018، مطالبة ببدائل اقتصادية تحوْل دون اضطرار السكان إلى المخاطرة بحياتهم في المناجم غير القانونية.

ودان القضاء المغربي منذ نوفمبر 44 شخصًا على خلفية هذه التظاهرات بالسجن بين شهرين وخمسة أعوام، إضافة إلى أحكام أخرى بالسجن غير النافذ. وقارب عدد المعتقلين على خلفية هذه القضية مئة، بحسب ما أفاد المحامي عبد الحق بنقادة «فرانس برس» في وقت سابق.

وأشارت الوزارة إلى منح 26 رخصة استثنائية لاستغلال الفحم والرصاص لشباب انتظموا ضمن تعاونيات وشركات صغيرة بدعم من السلطات. وخُصِّص برنامج إنمائي يشمل إنجاز مشاريع صناعية وزراعية حتى 2020 بميزانية تناهز 900 مليون درهم (نحو 82 مليون يورو).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جندي بريطاني مبتور الساق يحاول عبور الأطلسي منفردًا
منوعات
تراجع جمـاعي للعملات الدولية أمام الدينار الليبي
ليبيا
فتحي باشاغا: مبالغ الإعاشة لوزارة الداخلية وصلت إلى 300 مليون دينار ووجدنا بها ...
ليبيا
تكاليف الاستيراد تخنق إنتاج مصنع الشاحنات الوحيد في ليبيا
ليبيا
اتحاد الكرة الليبي يعقد مؤتمرًا صحفيًا بسبب مصر و«كان 2019»
رياضة محلية
تنويه من بعثة الأمم المتحدة بشأن الملتقى الوطني الليبي
ليبيا
غوارديولا يرد على «مؤامرة» العشب أمام ليفربول
رياضة عالمية
أبرزها الجنسية والسن.. 10 شروط في مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة الليبية
ليبيا
السراج يلتقي رئيس الأهلي بنغازي ويصدر قرارات هامة
رياضة محلية
قُدرت بـ8 أطنان.. تحقيقات حول هوية الشركة المستوردة شحنة مخدرات ميناء مصراتة
ليبيا
بالصور: الجعفري يفاجئ جماهير الكرة في اجتماع الكاف بالسنغال
رياضة محلية
الأعلى لأمازيغ ليبيا يعلن الأحد 13 يناير عطلة بداية العام الجديد
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المركزي الإيراني يقترح حذف 4 أصفار من الريال