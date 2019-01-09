وزير أسترالي يلمّح إلى إمكانية منح السعودية رهف القنون حق اللجوء

لقطة من فيديو على حساب رهف محمد القنون بـ«تويتر»

لمّح وزير الصحّة الأسترالي غريغ هانت، اليوم الأربعاء، إلى أن حكومته ستمنح شابة سعودية، فرت من بلدها وأصبحت تحت حماية المفوضيّة العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حق اللجوء الإنساني.

وقال الوزير غريغ هانت، لـ«إيه بي سي» التلفزيونية: «إذا تبيّن أنّها لاجئة فعندها سندرس جديًا جدًا جدًا جدًا إمكانية منحها تأشيرة إنسانية»، وأضاف أنه «بحث هذا الأمر مساء الثلاثاء مع وزير الهجرة ديفيد كولمان».

وتابع: «ليس هناك تعامل خاص مع هذه القضية»، لكنه أضاف: «لا أحد يريد أن يرى شابة تعاني من ضائقة، ومن الجلي أنها وجدت الآن ملاذًا آمنًا في تايلاند»، وفق «فرانس برس».

وأتى هذا غداة إعلان مسؤول أسترالي أن كانبيرا ستدرس بعناية طلب لجوء الشابة رهف القنون، البالغة 18 عامًا، والتي أوقفتها السلطات في مطار بانكوك بقصد إعادتها إلى السعودية بعدما فرت منها، وذلك قبل أن تضعها المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحت حمايتها، في قضية أثارت اهتمامًا عالميًا.

وتقول القنون إنها «تعرضت لعنف جسدي ونفسي من قبل عائلتها وإنها سافرت من الكويت إلى تايلاند محاولة التوجه إلى أستراليا بتأشيرة سياحية لكن السلطات التايلاندية أوقفتها»، مؤكدة أن «مسؤولين سعوديين وكويتيين صادروا جواز سفرها، وهو ما نفته السفارة السعودية».

والثلاثاء، قال مسؤول في وزارة الداخلية إن «الحكومة الأسترالية تشعر بارتياح لأن طلب رهف محمد القنون الحصول على حماية، تجري دراسته من قبل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين».

وأضاف: «أي طلب من جانب القنون للحصول على تأشيرة إنسانية ستتم دراسته بعناية بعد انتهاء إجراءات مفوضية اللاجئين».

كما يبدو أن قضية الشابة السعودية حصلت على تعاطف وزير الداخلية بيتر دوتون، وهو شرطي سابق معروف بسياسته الصارمة في كل ما يتعلّق بالهجرة.

وأستراليا معروفة بسياستها المتشدّدة للغاية إزاء المهاجرين، وهو أمر تندّد به دومًا منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.

وكان مسؤول تايلاندي كبير أعلن، الإثنين، أن الشابة السعودية باتت تحت حماية المفوضية العليا للاجئين، وذلك بعد تعبئة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي دعمًا لها.

وأخذت هذه القضية بُعدًا خاصًا لأنها أتت بعد جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 أكتوبر الماضي.