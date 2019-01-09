مجلس الأمن يبحث إرسال بعثة مراقبة جديدة إلى اليمن

قوات يمنية موالية للحكومة تتولى حراسة سفينة في ميناء المكلا، جنوب غرب اليمن (فرانس برس)

يجتمع مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، لبحث اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إرسال بعثة مراقبين دوليين جديدة إلى اليمن، للإشراف على احترام اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع.

وفي رسالة موجهة إلى مجلس الأمن، اطلعت عليها «فرانس برس»، اقترح غوتيريش أن تضم اللجنة الجديدة 75 مراقبًا تساندهم عناصر إدارية وأمنية.

وأوضح مصدر دبلوماسي أن البعثة «ستراقب احترام الطرفين وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار المتبادلة للقوى الموجودة في مدينة الحديدة وفي مرفأيها الصليف ورأس عيسى»، تطبيقًا للاتفاقات التي تم التوصل إليها في ديسمبر في السويد.

ومن المقرر أن يعرض الموفد الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الأربعاء، تقريره حول الوضع في هذا البلد ونتيجة المحادثات التي أجراها أخيرًا.

وزار غريفيث، نهاية الأسبوع، العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ثم التقى قادة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في السعودية، وذلك في إطار جهوده الرامية لتسريع تطبيق اتفاقات السويد، خصوصًا تلك المتعلقة بمدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية والأساسية لإيصال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية إلى ملايين اليمنيين.

وشكلت الحديدة أبرز نقاط المفاوضات التي جرت في السويد، وكانت على مدى أشهر الجبهة الأبرز في الحرب اليمنية. لكن المدينة يسودها هدوء حذر منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 18 ديسمبر.

ويأمل غريفيث أن يتمكن بحلول نهاية يناير الجاري من أن يجمع طرفي النزاع، على الأرجح في الكويت، لاستكمال المفاوضات التي بدأت في السويد.

وبموجب اتفاق السويد، على الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية، الانسحاب كليًا من المنطقة وأن يعيدوا انتشارهم في مواقع أخرى اتفق عليها.

وتنشر الأمم المتحدة في الوقت الحاضر فريقًا صغيرًا من 16 مراقبًا دوليًا في اليمن بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، بموجب قرار صدر الشهر الماضي بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

ومن المفترض أن تتخذ الأمم المتحدة قرارًا بشأن بعثة المراقبين الجديدة بحلول 20 يناير، وهو تاريخ انتهاء مهمة لجنة المراقبة.