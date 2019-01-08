فتح معبر رفح باتّجاه واحد فقط من مصر إلى غزة أمام العالقين

قوات الأمن التابعة لحركة حماس أمام معبر رفح الحدودي. (أ ف ب)

أعلن الناطق باسم معبر رفح التابع لحكومة حماس وائل أبو عمر، اليوم الثلاثاء، أن السلطات المصرية أعادت فتح هذا المعبر الحدودي مع غزة في اتجاه واحد أمام العالقين فقط للعودة إلى القطاع، فيما أغلقته أمام المغادرين.

وقال الناطق، في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، إن السلطات المصرية أعادت فتح المعبر في «اتجاه واحد أمام عودة العالقين من مصر إلى قطاع غزة ونحن في انتظار وصول العالقين الذين يتوقع أن يصلوا بعد الظهر».

وأضاف أن فتح المعبر يستمر ليوم واحد «ومن غير الواضح إذا كان سيجري التمديد».

وكانت حركة حماس أعلنت الإثنين الماضي بعد تسلّمها إدارة معبر رفح بعد قرار السلطة الفلسطينية سحب موظفيها منه، أنّ الجانب المصري قرّر أنّ حركة العبور اليوم الثلاثاء ستكون باتّجاه واحد فقط، من مصر إلى القطاع.

وقالت وزارة الداخلية التابعة لحماس، في بيان، إن السلطات المصرية أبلغتها بأن عمل المعبر سيكون في اتجاه الوصول فقط ولإدخال البضائع. ولم يوضح البيان ما إذا كان قرار منع حركة العبور من قطاع غزة إلى مصر سيسري الثلاثاء حصرًا أم سيمتدّ لأيام أخرى.

وأتى القرار المصري بعد تسلّم موظّفي وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة صباح أمس الإثنين المعبر الحدودي بعدما سحبت السلطة الفلسطينية موظفيها فيه احتجاجًا على «ممارسات ضد حركة فتح».

وقال مسؤول في المعبر: «بقرار سياسي عاد موظفو المعبر وتسلّموا كافة المكاتب والإدارات في معبر رفح لخدمة أبناء شعبنا وحتى لا يصبح هناك أي فراغ».

وقال إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية، في بيان، «إننا في وزارة الداخلية والأمن الوطني نؤكد أننا سنحافظ على مقدرات شعبنا ومكتسباته، وستبقى الوزارة أمينة وحريصة على مصالح شعبنا».

وأشار إلى أن وزارته أُبلغت مساء الأحد من رئيس هيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا «بسحب موظفي الهيئة العاملين في معبر رفح ابتداءً من صباح الإثنين».