المغرب تفكك خلية يشتبه في ولائها لـ«داعش»

عناصر من قوات الأمن المغربية (الإنترنت)

أعلنت السلطات المغربية، اليوم الثلاثاء، تفكيك خلية من ثلاثة أفراد يشتبه في «موالاتهم» لتنظيم «داعش»، كانوا بصدد التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، نقلت عنه «فرانس برس»، إن «المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن من تفكيك خلية إرهابية مكونة من ثلاثة عناصر تتراوح أعمارهم ما بين 18 و31 عامًا، وكانوا ينشطون في مدينتي الناظور والدريوش».

وأضافت أن المشتبه بهم كانوا بصدد التخطيط لعمليات إرهابية بعد اكتساب مهارات في مجال صنع المتفجرات والعبوات الناسفة والسموم.

وأشارت إلى أنها صادرت أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء عبارة عن سيوف وساطور وشاقور ورمح وبندقيتي صيد وخراطيش وبذلات عسكرية ورسوم لأسلحة نارية ومخطوطات تمجد «الفكر المتطرف»، إضافة إلى كمية من الكبريت وبطاريات وأسلاك كهربائية.

ويلاحق قاضي التحقيق المكلف بالإرهاب حاليًا 22 شخصًا في المجموع على خلفية قتل سائحتين إسكندينافيتين منتصف ديسمبر 2018 في جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة.

وتشتبه السلطات في أن المنفذين الرئيسيين الأربعة ينتمون إلى خلية بايعت تنظيم «داعش»، دون أن يكون لديها أي اتصال بكوادر التنظيم في سورية أو العراق، بحسب ما أفاد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبدالحق خيام.