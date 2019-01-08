بومبيو: تركيا تعهدت بحماية المقاتلين الأكراد في سورية

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وزوجته سوزان في مدرّج قاعدة «أندروز» الجوية في واشنطن، 7 يناير 2019 (فرانس برس)

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن تركيا تعهّدت بحماية المقاتلين الأكراد في سورية، بعد أن تنسحب القوات الأميركية، تنفيذًا للقرار المفاجئ الذي اتّخذه الرئيس دونالد ترامب قبل ثلاثة أسابيع.

وقال الوزير، أمس الإثنين قبيل مغادرته واشنطن في جولة عربية، إن «هذه الضمانة تلقاها ترامب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شخصيًا»، علمًا بأن الأخير هدّد مرارًا بالقضاء على الفصائل الكردية التي تدعمها واشنطن في شمال سوريا وتعتبرها أنقرة «إرهابية» وكذلك أيضًا على تنظيم «داعش»، وفق «فرانس برس».

وكان أردوغان تحادث هاتفيًا مع ترامب قبيل ساعات من إعلان الأخير أن تنظيم «داعش» هُزم وأن الجنود الأميركيين البالغ عددهم في سورية ألفي جندي سينسحبون من هذا البلد سريعًا.

وأضاف، لشبكة «سي إن بي سي»، إن «الرئيس أردوغان تعهّد للرئيس ترامب عندما ناقشا سويًا كيف ينبغي أن يكون عليه الأمر. تعهد بأن يواصل الأتراك الحملة ضد (داعش) بعد رحيلهم وأن يحرصوا على أن يكون الرجال الذين حاربنا معهم والذين ساعدوهم في الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية محميين».

وغادر بومبيو برفقة زوجته سوزان، الإثنين، قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن متجهًا إلى الشرق الأوسط في جولة ستقوده إلى ثماني دول عربية لإجراء محادثات تركّز بشكل خاص على ملفّات اليمن وسورية وإيران.

وتستغرق جولة بومبيو ثمانية أيام يزور خلالها عمان والقاهرة والمنامة وأبوظبي والدوحة والرياض ومسقط وأخيرًا الكويت.

ورغم أنّ جولة بومبيو ليست الأولى له في المنطقة إلا أنها تأتي بعد سلسلة أحداث أعادت خلط الأوراق في الشرق الأوسط وأثرت على تحالفات قائمة.

وأثار قرار ترامب مفاجأة بإعلانه سحب القوات المنتشرة في سورية لقتال «داعش»، وأثار مخاوف حلفاء واشنطن، لكن سرعان ما غير ترامب مصطلحاته إذ بات يتحدّث عن انسحاب «بطيء يتم على مدى فترة من الزمن».