مجلس الأمن يبحث غدًا الوضع في اليمن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يناير 2019, 01:07 مساء
جلسة سابقة لمجلس الأمن

يعقد مجلس الأمن الدولي غدًا الأربعاء جلسة يستمع خلالها إلى تقرير للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، حول الاتفاقات التي توصل إليها في السويد وجهوده الرامية لإنهاء هذا النزاع.

ومن المقرر خلال الجلسة أيضًا أن يقدم مارك لوكوك، مساعد الأمين العام للأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية تقريرًا إلى مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في اليمن، وفق «فرانس برس».

ويسعى المبعوث الأممي لتسريع تطبيق اتفاقات السويد، خصوصًا تلك المتعلقة بإعادة نشر قوات في مدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية والأساسية لإيصال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية إلى البلاد.

والتقى غريفيث، الإثنين، قادة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في السعودية، وذلك في إطار جهوده الرامية لتعزيز الاتفاقات التي تمّ التوصّل إليها في السويد المتعلقة بميناء الحديدة.

وشكّلت الحديدة أبرز نقاط المفاوضات التي جرت في السويد، وكانت على مدى أشهر الجبهة الأبرز في الحرب اليمنية. لكنّ المدينة يسودها هدوء حذر منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 18 ديسمبر.

ويأمل غريفيث أن يتمكن من أن يجمع طرفي النزاع بحلول يناير الجاري، على الأرجح في الكويت، لاستكمال المفاوضات التي بدأت في السويد.

وبموجب الاتّفاق، على الحوثيين والقوات الموالية للحكومة المدعومة من السعودية وحلفائها، أن ينسحبوا كليًا من المنطقة وأن يعيدوا انتشارهم في مواقع أخرى اتفق عليها.

ويسيطر الحوثيون على الحديدة وعلى العاصمة صنعاء منذ نهاية 2014.

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