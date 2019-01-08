بومبيو يزور عمان في مستهل جولة تقوده إلى ثماني دول عربية

زير الخارجية الأميركي مايك بومبيو متحدثًا إلى الصحفيين على متن الطائرة التي تقله إلى الشرق الأوسط. (أ ف ب)

يصل وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأردنية عمان في مستهل جولة عربية ستقوده إلى ثماني دول عربية لإجراء محادثات تركّز بشكل خاص على ملفّات اليمن وسورية وإيران.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية إن وزير الخارجية أيمن الصفدي ونظيره الأميركي «سيعقدان مؤتمرًا صحفيًا بعد ظهر اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة في عمان»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ومن المفترض أن يستقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بومبيو عصر اليوم الثلاثاء بحسب برنامج الزيارة.

وغادر بومبيو برفقة زوجته سوزان الإثنين قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن متّجهًا إلى الشرق الأوسط لبدء جولته الشرق الأوسط التي تستغرق ثمانية أيام يزور خلالها كلاًّ من عمّان والقاهرة والمنامة وأبوظبي والدوحة والرياض ومسقط وأخيرًا الكويت.

ورغم أنّ جولة بومبيو ليست الأولى له في المنطقة، إلا أنّها تأتي بعد سلسلة أحداث أعادت خلط الأوراق في الشرق الأوسط وأثرت على تحالفات قائمة.

وكان ترامب أثار مفاجأة قبيل عيد الميلاد بإعلانه أنّه قرّر أن يسحب «فورًا» القوات الأميركية المنتشرة في سورية لقتال تنظيم «داعش».

وأثار هذا القرار مخاوف حلفاء واشنطن، لكنّ ترامب حاول بعد ذلك تبديد مخاوف الحلفاء وبات يتحدّث عن انسحاب «بطيء» سيُنفذ «على مدى فترة من الزمن».

وأمس الإثنين كتب الرئيس الأميركي في تغريدة «سنغادر (سورية) بوتيرة ملائمة، على أن نواصل في الوقت نفسه قتال تنظيم داعش، والتصرّف بحذر والقيام بما هو ضروري بالنسبة لباقي الأمور».

وقبيل مغادرته واشنطن، أعلن بومبيو أنّ تركيا تعهّدت «حماية» المقاتلين الأكراد في سورية بعد أن تنسحب القوات الأميركية من هذا البلد تنفيذًا لقرار ترامب.

والأحد أكّد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جون بولتون، خلال زيارة إلى إسرائيل أنّ الانسحاب الأميركي من سورية يجب أن يُنفذ مع «ضمان» الدفاع عن حلفاء واشنطن وفي مقدمّتهم إسرائيل والأكراد..

وخلال المحطة الثانية لجولة بومبيو في القاهرة، سيلقي خطابًا حول التزام الولايات المتحدة «بالسلام والازدهار والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط» كما أوضحت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة الماضي.

وعلى جدول أعمال محادثات الوزير الأميركي في أبوظبي والرياض ومسقط والكويت أيضًا الحرب في اليمن، حيث دخل وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ في مدينة الحديدة بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية إثر محادثات سلام جرت في السويد.