جريدة: تركيا ستطلب من أميركا تسلم قواعدها العسكرية في سورية

مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بالبيت الأبيض في واشنطن (ا ف ب)

ذكرت جريدة «حريت» التركية أن أنقرة ستطلب من مسؤولين أميركيين خلال محادثات يوم الثلاثاء تسليم القواعد العسكرية الأميركية في سورية إليها أو تدميرها، وهو طلب قد يزيد تعقيد المناقشات بشأن الانسحاب الأميركي من هناك، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

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ويجتمع مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون مع نظيره التركي إبراهيم كالين، يوم الثلاثاء، بعد أيام من إضافة بولتون شرطًا للانسحاب الأميركي، عندما قال إن على تركيا الموافقة على ضمان سلامة وحدات حماية الشعب الكردية حليفة واشنطن التي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي إنه سيسحب القوات الأميركية من سورية التي يبلغ قوامها نحو ألفي جندي، مضيفًا أنها نجحت في مهمة هزيمة تنظيم الدولة «داعش». وأثارت خطوته المفاجئة مخاوف المسؤولين في واشنطن والحلفاء في الخارج ودفعت وزير الدفاع جيم ماتيس للاستقالة.

وظلت وحدات حماية الشعب الكردية حليفًا مهمًا للولايات المتحدة في قتالها «داعش» وهو الدعم الذي أثار التوتر منذ وقت طويل بين واشنطن وأنقرة. وتعتبر تركيا هذه الوحدات امتدادًا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن تمردًا منذ نحو ثلاثة عقود في جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية.

وكتبت حريت عنوانًا يقول «سلموها أو دمروها» في إشارة إلى ما قالت إنها 22 قاعدة عسكرية أميركية في سورية. ونقلت الجريدة عن مصادر غير محددة قولها إن تركيا لن تقبل أن تسلم واشنطن هذه القواعد إلى وحدات حماية الشعب الكردية.

وقال مسؤول أمني تركي كبير، لـ«رويترز» الأسبوع الماضي إن واشنطن يتعين أن تسمح لتركيا باستخدام قواعدها في سورية.

ومع تصاعد التوتر بشأن استراتيجية ترامب في سورية، لم يتضح إن كان بولتون سيجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ويضم الوفد المرافق لبولتون أيضًا رئيس الأركان الأميركية المشتركة جوزيف دانفورد والمبعوث الأميركي الخاص بسورية جيمس جيفري.

وكالين هو الناطق باسم إردوغان ونائب رئيس المجلس المختص بالأمن والسياسات الخارجية في تركيا.

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وقال إردوغان يوم الإثنين إنه يتعين التخطيط بعناية للانسحاب الأميركي من سورية مع الشركاء المناسبين وإن تركيا هي الوحيدة التي تملك «القوة والالتزام لأداء هذه المهمة».

وفي مقال رأي نشرته جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية، قال إردوغان إن تركيا ملتزمة بهزيمة تنظيم الدولة «والجماعات الإرهابية الأخرى» في سورية.

وأوضح البيت الأبيض يوم الإثنين أن ترامب لم يغير موقفه بشأن سحب القوات.