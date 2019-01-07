بالأرقام..السياحة التونسية تشهد قفزة في 2018

قفزت إيرادات السياحة في تونس عام 2018 إلى 1.36 مليون دولار، مع وصول عدد قياسي من الزائرين بلغ 8.3 مليون، حسبما أظهرت بيانات رسمية، الإثنين، بما يمثل تعافيا قويا لقطاع حيوي بعد هجومين شنهما متشددون على السائحين في 2015.

وتمثل السياحة 8% من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، ومن شأن عودة السائحين الأوروبيين أن تمنح دعما قويا للاقتصاد المنهك وترفع احتياطيات البلاد الضعيفة من العملة الصعبة، بحسب «فرانس برس».

وبدأت شركات السياحة الكبرى في أوروبا العودة إلى تونس العام الماضي، بعدما عزفت عن البلاد على مدى ثلاثة أعوام عقب الهجوم على شاطئ في سوسة، أسفر عن مقتل 39 سائحا، وهجوم منفصل على متحف باردو في العاصمة تونس أدى لمقتل 21 شخصا.

وتفيد بيانات البنك المركزي التونسي أن إيرادات السياحة في 2018 زادت بنحو 45% مقارنه مع عام 2017، لتصل إلى 4.09 مليار دينار (1.36 مليار دولار). وقفز عدد السائحين إلى 8.3 مليون من 7 ملايين في 2017، وشغل الفنادق سائحون من الجزائر وروسيا وأجزاء أخرى في أوروبا. وتتوقع تونس أن يصل عدد السائحين إلى 9 ملايين لأول مرة في عام 2019.