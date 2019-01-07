مصر تبدأ تطبيق آلية التسعير التلقائي على «بنزين 95» أول أبريل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يناير 2019, 06:49 مساء
وزير البترول المصري طارق الملا (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم الاثنين، إنه سيتم بدء تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين «أوكتين 95» اعتبارًا من أول أبريل.

وذكر الملا لوكالة «رويترز» أن سعر بنزين «95» قد يستقر عند معدله الحالي، وقد يتغير بنسبة لا تتجاوز 10% ارتفاعًا أو انخفاضًا عن السعر الحالي.

وأضاف الوزير أنه خلال الربع الأول من العام الحالي، سيتم تشكيل اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي، بالإضافة إلى مراجعة المعادلة السعرية التي ستطبق في الآلية.

وتابع: «هذا لا يعني زيادة السعر خلال الربع الثاني من العام الحالي، قد ينخفض السعر أو يرتفع أو يستقر عند معدله الحالي».

ورفعت مصر في يونيو أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 17.5% و66.6% في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويًّا وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.

وكانت تلك هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

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