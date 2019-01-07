الداخلية السودانية: توقيف 816 شخصًا خلال 381 تظاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يناير 2019, 04:16 مساء
محتجون سودانيون خلال تظاهرة ضد الحكومة. (فرانس برس)

أعلن وزير الداخلية السوداني أحمد بلال عثمان الاثنين أن السلطات أوقفت 816 شخصًا خلال 381 تظاهرة حصلت خلال الأسابيع الماضية في مدن سودانية عدة بينها الخرطوم.

وقال الوزير في كلمة ألقاها أمام المجلس الوطني (البرلمان) إن «جملة الأحداث التي وقعت منذ 19 ديسمبر بلغ حتى الآن 381، وتم القبض على 816 شخصًا»، بحسب «فرانس برس».

وهي المرة الأولى التي يكشف فيها عن عدد الموقوفين في التظاهرات التي بدأت احتجاجًا على زيادة أسعار الخبز. وكانت السلطات أعلنت مقتل 19 شخصًا بينهم عنصرًا أمن في مواجهات حصلت خلال التظاهرات، إلا أن منظمة العفو الدولية أشارت الى أن عدد القتلى 37.

وقال عثمان إنه «تمّ تدمير ١٩٤ سيارة بينها ١٥ تخص منظمات دولية» خلال الاحتجاجات، و«تم إحراق 118 مقرًا حكوميًا وحزبيًا، 18 منها مقار للشرطة». واتهم أشخاصًا لم يسمّهم باستغلال التظاهرات السلمية للقيام بأعمال نهب. وأضاف «الأوضاع هادئة ومستقرة بكل ولايات السودان» حاليا.

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