غارات إسرائيلية تستهدف مواقع لـ«حماس» في غزة بعد إطلاق صاروخ

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يناير 2019, 09:09 صباحا
اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في غزة، 28 ديسمبر 2018 (فرانس برس)

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات جديدة على مواقع تابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة «ردًا» على إطلاق صاروخ عبر الحدود، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وقال الجيش في بيان إن منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي اعترضت الصاروخ الذي أطلق خلال الليل من الجيب الخاضع لسيطرة «حماس»، وأفاد بأن طائرات ومروحيات عسكرية نفذت غارات على «أهداف للإرهابيين في معسكرات تابعة لحماس في غزة».

وتأتي الغارات الأخيرة عقب ضربات نفذها الجيش الإسرائيلي على موقعين لـ«حماس»، أمس الأحد، ردًا على بالونات حارقة أطلقت من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية دون أن يتسبب ذلك بوقوع إصابات.

وقال مصدر أمني في حركة «حماس» إن إحدى غارتي الأحد استهدفت نقطة مراقبة لكتائب «عزّ الدين القسّام»، شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة، فيما استهدفت الغارة الثانية موقعًا شرق مدينة غزة.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت الحدود بين قطاع غزة والدولة العبرية هدوءًا نسبيًا بعد اتفاق سمحت بموجبه إسرائيل لقطر بأن تقدّم مساعدات بملايين الدولارات لتزويد محطة الكهرباء في القطاع المحاصر بالوقود وتسديد الرواتب المتأخّرة لموظفيه.

وخاضت إسرائيل والفصائل المسلّحة في قطاع غزّة ثلاث حروب منذ العام 2008، بينما شهدت المنطقة الحدودية تظاهرات متكرّرة منذ 30 مارس تخلّلتها مواجهات دامية بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية مما زاد المخاوف من اندلاع حرب رابعة.

وقتل 240 فلسطينيًا على الأقلّ منذ انطلقت التظاهرات التي أطلق عليها اسم «مسيرات العودة».

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