مصر تغلق 7 موانئ مؤقتا لسوء الأحوال الجوية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 يناير 2019, 09:09 مساء

قالت مصادر ملاحية ومسؤول اليوم الأحد إن السلطات المصرية أغلقت موانئ الإسكندرية والدخيلة، على البحر المتوسط، والعين السخنة والسويس، على البحر الأحمر، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأغلقت السلطات أيضاً ثلاثة موانئ صغيرة على خليج السويس، وفق «رويترز».

وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رضا الغندور إن إدارة حركة السفن قررت في السادسة من صباح يوم الأحد غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة نظرا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلي المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن.

وأضاف الغندور  أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن الراسية على الأرصفة، ودخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.

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