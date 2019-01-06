إصابة جنديين بريطانيين في هجوم لتنظيم «داعش» في سورية

قوة أجنبية في سورية (ا ف ب)

أصيب جنديان من القوات الخاصة البريطانية بجروح خطيرة، إثر هجوم شنه مسلحو تنظيم الدولة «داعش» في سورية، بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

ويعتقد أن القوات الخاصة البريطانية تقوم بمهام في سورية، لكن وزارة الدفاع لم تؤكد ذلك. وأشارت تقارير نُشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن الجندييْن أصيبا في هجوم بصاروخ أطلقه مسلحو التنظيم بالقرب من مدينة دير الزور.

ونقلت القوات الأميركية المصابيْن صباح السبت الماضي، بحسب التقارير. وقال ناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية: «لا نعلق على أي شيء يتعلق بالقوات الخاصة».

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وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ديسمبر عن قرار مفاجئ بسحب القوات الأميركية من سورية، قائلاً إن تنظيم الدولة قد «هُزم». وقالت الحكومة البريطانية إنه «لا يزال يتعين القيام بالكثير» في سورية.

وشاركت بريطانيا في التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، ونُفذت غارات ضد مسلحي التنظيم.

وفي أبريل الماضي، شاركت في ضربات جوية ضد النظام السوري ردًا على هجوم مزعوم بالأسلحة الكيماوية في دوما. ووصفت تريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، مشاركة بريطانيا في تلك الضربات الجوية بأنها أتت بدافع «شرعي وأخلاقي».