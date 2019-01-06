إصابة جنديين بريطانيين في هجوم لتنظيم «داعش» في سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 يناير 2019, 02:21 مساء
قوة أجنبية في سورية (ا ف ب)

أصيب جنديان من القوات الخاصة البريطانية بجروح خطيرة، إثر هجوم شنه مسلحو تنظيم الدولة «داعش» في سورية، بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

ويعتقد أن القوات الخاصة البريطانية تقوم بمهام في سورية، لكن وزارة الدفاع لم تؤكد ذلك. وأشارت تقارير نُشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن الجندييْن أصيبا في هجوم بصاروخ أطلقه مسلحو التنظيم بالقرب من مدينة دير الزور.

ونقلت القوات الأميركية المصابيْن صباح السبت الماضي، بحسب التقارير. وقال ناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية: «لا نعلق على أي شيء يتعلق بالقوات الخاصة».

اقرأ أيضًا: ترامب يتعهد «القضاء» على تنظيم «داعش» قبل الانسحاب من سورية

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ديسمبر عن قرار مفاجئ بسحب القوات الأميركية من سورية، قائلاً إن تنظيم الدولة قد «هُزم». وقالت الحكومة البريطانية إنه «لا يزال يتعين القيام بالكثير» في سورية.

وشاركت بريطانيا في التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، ونُفذت غارات ضد مسلحي التنظيم.

وفي أبريل الماضي، شاركت في ضربات جوية ضد النظام السوري ردًا على هجوم مزعوم بالأسلحة الكيماوية في دوما. ووصفت تريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، مشاركة بريطانيا في تلك الضربات الجوية بأنها أتت بدافع «شرعي وأخلاقي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قرار برفض تأجيل ديربي بنغازي.. والإقامة في الموعد
رياضة محلية
الاتحاد الليبي لبناء الأجسام يفوز بجائزة الأفضل في 2018
رياضة محلية
بنغازي تستضيف معرض «صنع في مصر»
ليبيا
بالفيديو: تخريج دفعة جديد من قوة مكافحة الإرهاب بالمنطقة الشرقية
ليبيا
حوار.. عميد بلدية تازربو يروي لـ«الوسط»: الخاطفون سألوني عن رصيد حسابي واتهموني ...
ليبيا
«جريدة الوسط»: عودة المنسحبين إلى «الرئاسي» وتشكيل حكومة وحدة وطنية
ليبيا
التاجوري موهبة ليبية تبهر بلاد «العم سام»
رياضة محلية
الدعم النقدي للوقود يثير جدلا بين المؤيدين والمعارضين
ليبيا
داخلية الموقتة: ضبط طلبة هاربين من المدارس في حملة ببنغازي
ليبيا
النائب علي السعيدي: نرحب بأوامر القبض والتحقيق يجب أن يشمل الشركسي والتريكي وبيت...
ليبيا
مانشستر سيتي يوقف ليفربول ويشعل المنافسة من جديد
رياضة عالمية
عبدالحكيم بلحاج: كلفت محاميا للرد على مذكرة النائب العام
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المشروبات الغازية تدمر الكلى