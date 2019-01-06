بولتون: القوات الأميركية ستبقى في شمال سورية لحماية الأكراد

قوة أميركية (الإنترنت)

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، اليوم الأحد، إن القوات الأميركية ستبقى في الأجزاء الشمالية الشرقية من سورية، حتى توافق تركيا على التراجع عن شن هجوم ضد الأكراد، مؤكدًا التزام الرئيس دونالد ترامب بحماية الأكراد.

اقرأ أيضًا: واشنطن تطلب ضمانات بألا يقتل الأكراد في سورية بعد انسحاب قواتها

وقال بولتون، في تصريحات صحفية من إسرائيل وفق ما أوردت وكالة «بلومبرج» الأميركية: «هذا ما أكده الرئيس، هؤلاء من حاربوا معنا. لا اعتقد أنه يجب على تركيا القيام بأي عمل عسكري بدون التنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، ودون موافقتنا أيضًا، لضمان عدم تعريض قواتنا هناك للخطر، وتلبية متطلبات الرئيس بعدم تعريض قوات المعارضة السورية التي حاربت إلى جانبنا للخطر».

وحول قرار الرئيس الأميركي سحب القوات الأميركية من سورية والإطار الزمني المحدد لذلك، قال بولتون: «إنها مهمة محددة الأهداف والنتائج. توقيت سحب قواتنا يأتي بعد وضع الظروف والشروط الملائمة التي نريدها، وفور تحقيق ذلك يمكننا الحديث عن إطار زمني».

اقرأ أيضًا: سيناتور أميركي: ترامب مستعد لإبطاء سحب الجيش من سورية

لكنه أوضح أن «الانسحاب من سورية لن يكون عشوائيا مثلما فعل الرئيس باراك أوباما في أفغانستان. الإطار الزمني تحدده القرارات السياسية التي نسعى لتنفيذها». وتأتي تصريحات بولتون ذلك قبيل أيام من اجتماعه المقرر مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأسبوع الجاري.