دعوة في السودان للمشاركة بمسيرة جديدة نحو القصر الرئاسي الأحد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 يناير 2019, 09:12 صباحا
متظاهرون سودانيون يتفرّقون بعد استخدام قوات الأمن قنابل الغاز المسيل (ا ف ب)

وجهت إحدى مجموعات المجتمع المدني التي كانت نظمت عديد التظاهرات المعارضة للحكومة السودانية، السبت، دعوة إلى خروج مسيرة جديدة نحو القصر الرئاسي الأحد، وذلك في إطار موجة من الاحتجاجات ضد ارتفاع الأسعار، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

توازيًا، أعفى الرئيس السوداني عمر البشير وزير الصحة محمد أبوزيد مصطفى من منصبه إثر الارتفاع في أسعار الأدوية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السودانية، مشيرة إلى تعيين الخير النور في المنصب بدلاً عنه.

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ويشهد السودان تحركات احتجاجية منذ 19 ديسمبر عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز، لكنها سرعان ما تحولت إلى احتجاجات ضد حكم البشير.

وقال تجمع «المهنيين السودانيين» في بيان: «ندعو أنصارنا إلى التجمع في أربع نقاط مختلفة في الخرطوم قبل السير نحو القصر» الرئاسي.

ويضم هذا التجمع أطباء ومدرسين ومهندسين، ونظم عديد التظاهرات المماثلة خلال الأسابيع الفائتة، لكن قوات مكافحة الشغب فرقتها بالغاز المسيل للدموع.

وكان البشير طلب، الأحد الماضي، من الشرطة الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين بعد مقتل 19 شخصًا، بينهم عنصران أمنيان بحسب السلطات السودانية. لكن منظمة العفو الدولية أحصت إلى الآن مقتل 37 متظاهرًا برصاص قوات الأمن السودانية. وانتشرت الشرطة، السبت، في مناطق عدة من العاصمة الخرطوم.

ويعتقل عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني بشكل متكرر قادة المعارضة ونشطاء وصحفيين يعبرون عن آراء مناهضة للنظام.

ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات، خصوصًا بسبب النقص في العملات الأجنبية وارتفاع نسبة التضخم، رغم أن الولايات المتحدة رفعت في أكتوبر 2017 الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضًا على السودان منذ عشرين عامًا.

وتراجعت قيمة الجنيه السوداني جراء شح العملات الأجنبية في بنك السودان المركزي، كما بلغت نسبة التضخم 70%، في وقت تشهد مدن عدة نقصًا في إمدادات الخبز والوقود.

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ويعاني السودان اقتصاديًّا منذ انفصال جنوب السودان عنه العام 2011، وارتفع معدل التضخم فيه جراء فقدان 70% من عائدات النفط.

من جهة ثانية، أعلنت وزارة التعليم إعادة فتح المدارس في الخرطوم بدءًا من الثلاثاء. وكان قد تم إغلاق المدارس وتعليق الدروس منذ 23 ديسمبر في العاصمة، بعد أعمال عنف جرت خلال التظاهرات.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، دعم القاهرة الكامل لاستقرار السودان وأهمية مواصلة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الصعد، وذلك خلال استقباله المساعد الأول للرئيس السوداني محمد الحسن الميرغني.

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