مقتل العقل المدبر لاعتداء استهدف المدمرة «يو إس إس كول» باليمن

جمال البدوي. (فرانس برس)

أعلن الجيش الأميركي الجمعة أنّ اليمني جمال البدوي، العقل المدبّر لاعتداء نُفّذ في أكتوبر العام 2000 ضدّ المدمّرة الأميركيّة «يو إس إس كول» في ميناء عدن (جنوب) وأسفر عن 17 قتيلاً، قد يكون قُتل في الأوّل من يناير في اليمن.

وقال بيل أوربان الناطق باسم القيادة المركزيّة للجيش الأميركي «سنتكوم»، إنّ «القوّات الأميركيّة شنّت ضربةً دقيقة في الأوّل من يناير في محافظة مأرب باليمن، استهدفت جمال البدوي العنصر السابق في تنظيم القاعدة باليمن والمتورّط في الاعتداء على (المدمّرة الأميركيّة) يو إس إس كول»، بحسب «فرانس برس».

وأشار في بيان إلى أنّ «الجيش الأميركي لا يزال يُراجع نتائج الضربة (...) للتأكّد من مقتله».

وقال مسؤول عسكري طلب عدم كشف هوّيته إنّ تلك الضربة الأميركيّة هي الأولى في اليمن منذ يوليو.

وكان القضاء الأميركي وجّه في العام 2003 للبدوي 50 تُهمةً تتعلّق بالإرهاب، لدوره في الاعتداء على «يو إس إس كول» في أكتوبر العام 2000 ولمحاولته شنّ هجوم على سفينة حربيّة أميركيّة أخرى في يناير من العام نفسه.