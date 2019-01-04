السعوديات يتلقين إخطارات الطلاق برسائل على هواتفهن بدءًا من الأحد

سعوديات. (أرشيفية. رويترز)

قالت وكالة «بلومبرغ» الأميركية إن السعوديات سيتلقين قريبًا إخطارات الطلاق في رسائل على هواتفهم، لتنتهي بذلك تلك الحقبة التي كن فيها لا يعملن بحصول أزواجهن على الطلاق.

وقالت المحامية السعودية، نسرين الغمدي، في تصريحات إلى الوكالة عبر الهاتف من جدة، إن إجراء جديد لوزارة العدل السعودية يبدأ سريانه الأحد المقبل سيجعل إلزامَا إخطار النساء برسالة عبر الهاتف عندما تفصل المحكمة في الطلبات التي قدمها أزواجهن للطلاق.

وأشارت المحامية إلى أن بعض الرجال في الوقت الحالي يمضون قدمًا في إجراءات الطلاق في المحاكم دون حتى إخبار زوجاتهم، وقالت: «الإجراء الجديد يضمن أن النساء يحصلن على حقوقهن عند الطلاق» في إشارة إلى النفقة التي تحصل عليها المرأة المطلقة.

وأضافت أن الإجراء الجديد يضمن كذلك أن أي توكيلات عامة بين الزوجين تصدر قبل الطلاق لا يُساء استخدامها.

ونص منشور تعميم الإجراء الذي أصدرته وزارة العدل على أن ذلك الإجراء الجديد يتماشى مع جهود الوزارة لمواكبة خطة «رؤية 2030» التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

كان وزير العدل السعودي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، وليد الصمعاني، أمر في يوليو الماضي، بتفعيل خاصية إشعار المرأة المطلقة عبر الرسائل القصيرة للهواتف المحمولة، فور صدور صك طلاقها من المحكمة.

وبحسب القرار سترسل الرسائل إلى أرقام الهواتف الموثقة لدى مركز المعلومات الوطني، بهدف «الحفاظ على حقوق النساء ومراعاة لحالهن نظرًا لورود حالات من نساء يشتكين من عدم معرفتهن بصدور صكوك طلاق بحقهن»، وفق لوكالة الأنباء السعودية (واس).

واكتسبت النساء بعض الحقوق على مدار العامين الماضيين في إطار الإصلاحات الاجتماعية التي يجريها ولي العهد، بما في ذلك إنهاء حظر، هو الوحيد في العالم، على قيادة النساء للسيارات، وكذلك التخفيف من القيود الصارمة المفروضة على الاختلاط بين الجنسين.

لكن وكالة «بلومبرغ» قالت إن السعوديات لا تزلن مكبلات بنظام وصاية الذكور الذي يلزم النساء بالحصول على موافقة الرجال قبل التقديم للحصول على جواز سفر، والسفر خارج المملكة، والدراسة في الخارج بمنحة حكومية، والوزاج، وحتى مغادرة السجن، بحسب منظمة «هيومن رايتس ووتش».