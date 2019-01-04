واشنطن تطلب ضمانات بألا يقتل الأكراد في سورية بعد انسحاب قواتها

قافلة عربات عسكرية اميركية متوجهة إلى قاعدتها على مشارف مدينة منبج السورية. (فرانس برس)

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس أنّ الولايات المتّحدة تسعى لضمان «ألاّ يقتل الأتراك الأكراد» في سورية، بعد انسحاب القوات الأميركية من شمال البلد الغارق في الحرب.

وقال بومبيو لموقع «نيوزماكس» الإخباري الأميركي المعروف بقربه من المحافظين إنّ «الأهمية هي لضمان ألّا يقتل الأتراك الأكراد، ولحماية الأقليّات الدينية في سوريا. كلّ هذه الأمور لا تزال جزءاً من المهمّة الأميركية».

ورفض الوزير الأميركي كذلك الإعلان عن الجدول الزمني المقرّر لسحب الجنود الأميركيين من شمال سورية، وذلك كي «لا يعرف خصوم» الولايات المتحدة «متى بالتحديد» سينسحب الجنود الأميركيون من الأراضي السورية.

وأتى تصريح بومبيو غداة تجديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب التأكيد على عزمه سحب قواته من سورية التي وصفها بأنها عبارة عن «رمل وموت».

وكان ترامب فاجأ الحلفاء قبل الخصوم حين أعلن في 19 من ديسمبر أنه قرّر سحب الجنود الأميركيين البالغ عددهم حوالى ألفي جندي من سورية.

واتّخذ ترامب قراره على الرغم من التحذيرات المتكرّرة للمسؤولين العسكريّين الأميركيّين من مخاطر انسحاب متسرّع من سورية، من شأنه أن يُطلق يد حليفتي الرئيس السوري بشار الأسد، روسيا وإيران، في البلد الغارق في الحرب منذ ثماني سنوات. واحتجاجاً على قرار الانسحاب هذا قدّم وزير الدفاع جيم ماتيس استقالته.

ويتمركز نحو ألفي جندي أميركي في شمال سورية غالبيتهم من القوات الخاصة التي تدرّب قوات محليّة من الأكراد بشكل خاص على قتال تنظيم «داعش».

وتسيطر قوات سورية الديموقراطية، وعمودها الفقري وحدات حماية الشعب الكردية، على نحو ثلاثين في المئة من مساحة سورية، في منطقة تمتدّ بين شمال وشمال شرق البلاد.

وتُقاتل وحدات حماية الشعب الكرديّة، التي تهدّد أنقرة بشن هجوم ضدّها، الجهاديين في شمال سورية، بدعم من واشنطن.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية تنظيماً إرهابياً على غرار حزب العمال الكردستاني الذي تقول أنقرة إنّ الوحدات فصيل تابع له.