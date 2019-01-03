«رويترز»: قوات الأمن السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين

نقلت وكالة «رويترز» عن شاهد عيان قوله إن قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع، اليوم الخميس، لتفريق متظاهرين حاولوا تسليم التماس مناهض للحكومة للمقر المحلي للحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير في بورسودان.