إثيوبيا تعلن بدء إنتاج الطاقة من سد النهضة في ديسمبر 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 يناير 2019, 02:43 مساء
أعمال الإنشاء في سد النهضة الكبير. (أرشيفية. رويترز)

قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، اليوم الخميس، إن بلاده ستبدأ إنتاج الطاقة من سد النهضة الكبير في ديسمبر 2020.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد قال الوزير سلشي بيكيلي، أمام البرلمان: «الإنتاج الأولي المزمع سيبلغ 750 ميغاوات باستخدام توربينين اثنين»، مضيفًا أن الحكومة تتوقع أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل بنهاية 2022.

ومن المقرر أن تبلغ القدرة الإنتاجية لسد النهضة ستة آلاف ميغاوات وهو حجر الزاوية لمساعي إثيوبيا كي تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أفريقيا.

وتعتبر تصريحات الوزير أول معلومات جديدة بشأن سير العمل في مشروع السد من مسؤول حكومي كبير منذ ألغى رئيس الوزراء، أبي أحمد، عقد شركة المعادن والهندسة (ميتيك)، التي يديرها الجيش، لتصنيع توربينات السد في أغسطس.

وقال أبي وقتها إنه بعد مرور أكثر من سبع سنوات منذ منح «ميتيك» العقد لم يدخل توربين واحد حيز التشغيل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المسماري: جنودنا جاهزون لتنفيذ الواجب الأخير في درنة
ليبيا
رونالدو يصدم جماهير الـ«ريال» بمكيدة جديدة
رياضة عالمية
موسى الكوني: دوافع استقالتي من المجلس الرئاسي ما زالت قائمة
ليبيا
زياد دغيم: عودة النواب المقاطعين هي الحل الأخير لتوحيد السلطة التنفيذية
ليبيا
«لاستامبا الإيطالية» تعلق على الغزال الليبي: نقل جوًّا «كما لو كان أية أمتعة»
ليبيا
أبوعون يقدم كشف حساب عقب استقالته من رئاسة الأهلي طرابلس
رياضة محلية
أبو القاسم قزيط: مبادرة ترميم المجلس الرئاسي هي الخيار الوحيد المتاح
ليبيا
السوق الموازية: العملات الدولية تبدأ العام 2019 بهبوط أمام الدينار
ليبيا
برلماني يُقدّم «خارطة طريق» جديدة لإنهاء المرحلة الانتقالية
ليبيا
عن مذكرة لمجلس الأمن.. «لافيكو»: فوائد وعوائد الأموال الليبية بالخارج مجمدة ...
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: الأساس الدستوري لإنهاء المرحلة الانتقالية 4ـ 5)
ليبيا
الكشف عن موعد الإعلان عن جائزة أحسن لاعب ليبي
رياضة محلية
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف يمكن رفع نسبة الخصوبة شتاءً؟