إثيوبيا تعلن بدء إنتاج الطاقة من سد النهضة في ديسمبر 2020

أعمال الإنشاء في سد النهضة الكبير. (أرشيفية. رويترز)

قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، اليوم الخميس، إن بلاده ستبدأ إنتاج الطاقة من سد النهضة الكبير في ديسمبر 2020.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد قال الوزير سلشي بيكيلي، أمام البرلمان: «الإنتاج الأولي المزمع سيبلغ 750 ميغاوات باستخدام توربينين اثنين»، مضيفًا أن الحكومة تتوقع أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل بنهاية 2022.

ومن المقرر أن تبلغ القدرة الإنتاجية لسد النهضة ستة آلاف ميغاوات وهو حجر الزاوية لمساعي إثيوبيا كي تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أفريقيا.

وتعتبر تصريحات الوزير أول معلومات جديدة بشأن سير العمل في مشروع السد من مسؤول حكومي كبير منذ ألغى رئيس الوزراء، أبي أحمد، عقد شركة المعادن والهندسة (ميتيك)، التي يديرها الجيش، لتصنيع توربينات السد في أغسطس.

وقال أبي وقتها إنه بعد مرور أكثر من سبع سنوات منذ منح «ميتيك» العقد لم يدخل توربين واحد حيز التشغيل.