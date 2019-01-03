إصابة 20 شرطيًا إسرائيليًا في صدامات مع مستوطنين في الضفة الغربية

مستوطنون يهود يخلون مبنيين في مستوطنة عمونة السابقة في الضفة الغربية. (أ ف ب)

قالت الشرطة الإسرائيلية إن نحو 20 شرطيًا أصيبوا في مواجهات، اليوم الخميس، بين الشرطة ومستوطنين جاؤوا للتمركز في عمونة وهو موقع مستوطنة قديمة جرى إخلاؤها في الضفة الغربية المحتلة في 2017.

وأضافت الشرطة، في بيان بسحب وكالة «فرانس برس»، أن «قوات الأمن أنهت إخلاء الموقع المتقدم في عمونة».

وجاء في البيان أنه «في مواجهة حوالي 300 من مثيري الشغب، استخدمت الشرطة وسائل تفريق المتظاهرين»، مشيرًا إلى نقل 23 شرطيًا إلى مستشفى للعلاج بعدما رشقت قوات الأمن بالحجارة، وإلى توقيف سبعة أشخاص.

وحمَّل أورين أميتاي (43 عامًا) الذي كان يقيم في المستوطنة في الماضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو «مسؤولية هذا التدمير».

وسمحت الحكومة الإسرائيلية في مارس 2017 ببناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية لنقل السكان اليهود في عمونة المستوطنة التي بنيت دون موافقة السلطات وجرى إخلاؤها في فبراير 2017.

وعلى الرغم من اتفاق بين قادة المستوطنين والسلطات الإسرائيلية لبناء مستوطنة جديدة بدلًا عن عمونة، يحاول ناشطون العودة للتمركز في الموقع.

وحسب قرار قضائي، يفترض أن يقوم الجيش الآن بإزالة المنزلين اللذين أقيما دون ترخيص.

وأفاد مراسل من «فرانس برس» بأن شاحنات للجيش وصلت صباح اليوم الخميس لإخلاء المنزلين بينما كان مستوطنون ينقلون قطع أثاث منهما.

وكانت مستوطنة عمونة «العشوائية»، أي المبينة دون ترخيص من السلطات الإسرائيلية، أنشئت كموقع أثري في 1995 على مرتفعات مستوطنة عوفرا شمال رام الله. واعتبارًا من 1997 بدأ يسكنها مستوطنون شباب.

وكانت نحو 40 عائلة تعيش في منازل مسبقة الصنع فيها. وعلى الرغم من أنها «غير قانونية» لأنها مبنية على أراض يملكها فلسطينيون لديهم وثائق تثبت ملكيتها صادقت عليها السلطات الإسرائيلية، تطورت عمونة بعد ذلك بفضل أموال حكومية.